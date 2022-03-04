https://tr.sputniknews.com/20220304/japonyadan-acil-durum-rezervi-karari-75-milyon-varil-petrol-kullanima-sunulacak-1054421029.html

Japonya'dan 'acil durum rezervi' kararı: 7.5 milyon varil petrol kullanıma sunulacak

Japonya'dan 'acil durum rezervi' kararı: 7.5 milyon varil petrol kullanıma sunulacak

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, ülkesinin, acil rezervinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını bildirdi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T09:57+0300

2022-03-04T09:57+0300

2022-03-04T09:57+0300

türkiye

petrol

rezerv

acil durum

karar

fiyat

artış

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Bakan Hagiuda, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 'acil durum rezervi' kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi.Ülkesinin acil rezervinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci geldiğini bildirdi.Hagiuda, 'üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini' söyledi.Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) göre, kullanıma açılacak 7.5 milyon varil, Japonya'da yaklaşık 4 günlük ülke içi tüketime denk geliyor.ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.

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petrol, rezerv, acil durum, karar, fiyat, artış