https://tr.sputniknews.com/20220304/japonyadan-acil-durum-rezervi-karari-75-milyon-varil-petrol-kullanima-sunulacak-1054421029.html
Japonya'dan 'acil durum rezervi' kararı: 7.5 milyon varil petrol kullanıma sunulacak
Japonya'dan 'acil durum rezervi' kararı: 7.5 milyon varil petrol kullanıma sunulacak
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, ülkesinin, acil rezervinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını bildirdi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T09:57+0300
2022-03-04T09:57+0300
2022-03-04T09:57+0300
türkiye
petrol
rezerv
acil durum
karar
fiyat
artış
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Bakan Hagiuda, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 'acil durum rezervi' kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi.Ülkesinin acil rezervinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci geldiğini bildirdi.Hagiuda, 'üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini' söyledi.Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) göre, kullanıma açılacak 7.5 milyon varil, Japonya'da yaklaşık 4 günlük ülke içi tüketime denk geliyor.ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/iran-petrol-uretimini-artirmaya-haziriz-1054392385.html
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petrol, rezerv, acil durum, karar, fiyat, artış
Japonya'dan 'acil durum rezervi' kararı: 7.5 milyon varil petrol kullanıma sunulacak
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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, ülkesinin, acil rezervinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını bildirdi.
Bakan Hagiuda, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 'acil durum rezervi' kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi.
Ülkesinin acil rezervinden 7.5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci geldiğini bildirdi.
Hagiuda, 'üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini' söyledi.
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) göre, kullanıma açılacak 7.5 milyon varil, Japonya'da yaklaşık 4 günlük ülke içi tüketime denk geliyor.
ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.