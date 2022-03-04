https://tr.sputniknews.com/20220304/korkusuz-yazari-bahceli-akseneri-telefonla-arayip-ne-dedi-1054420099.html

Korkusuz yazarı: Bahçeli, Akşener'i telefonla arayıp ne dedi?

Korkusuz yazarı: Bahçeli, Akşener'i telefonla arayıp ne dedi?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Kovid-19’a yakalandığında arayıp “geçmiş olsun”... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T08:35+0300

2022-03-04T08:35+0300

2022-03-04T08:35+0300

politika

devlet bahçeli

meral akşener

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Takan, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:İYİ Parti lideri Meral Akşener de Ocak ayının son haftasında Kovid’e yakalanmıştı. Eşi Tuncer beyle 1 hafta evde karantinada kaldı. Doğaldır ki, Meral Akşener çok sayıda ‘geçmiş olsun’ telefonu aldı. Ama öyle bir isimden telefon geldi ki Akşener’e, o da çok hayret etti demesem yalan olur. Meral Akşener’i telefonla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletmek için arayan İYİ Parti liderine MHP’den kopuş sürecinden beri ağır hakaretler yağdıran Devlet Bahçeli’nin ta kendisiydi. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi Devlet Bahçeli en nazik ses tonuyla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Sonra, Meral Akşener’e karantina sürecinde dikkat etmesi gereken hususları teker teker sıraladı. Bahçeli, Akşener’e faydası olduğuna inandığı doğal ilaçları söyledi ve kullanmasını tavsiye etti, “Aman şunlara şunlara mutlaka dikkat et” mahiyetinde uyarıları oldu. Bahçeli, Akşener’e ısrarla “ıhlamur iç” dedi.Takan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Akşener'i her gün arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ifade etti:"Aldığım bu telefon istihbaratını İYİ Parti kaynaklarından kurcalarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın karantina sürecinde hiç aksatmadan her gün Meral Akşener’i telefonla arayıp sağlık durumunu sorduğunu öğrendim. Koca, bu yakın ilgisinin sebebini de Akşener’e “Siz iyileşinceye kadar Sağlık Bakanı olarak bana zimmetlisiniz” diyerek esprili bir şekilde izah etmiş."Takan, "Keşke, arka planda yaşanan bu zarif diyaloglar, karşılıklı hoşgörü çerçevesinde gerçekten olması gerekenler, siyasetin görünür yüzünde de gerçekleşebilse… Keşke!.. Keşke!.. Keşke!.. Şu hasretlik bitse artık!.." yorumu yaptı.

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devlet bahçeli, meral akşener