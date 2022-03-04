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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220304/kremlin-ukraynanin-nazilerden-arindirilmasi-talebimizden-vazgecmedik-1054437471.html
Kremlin: Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması talebimizden vazgeçmedik
Kremlin: Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması talebimizden vazgeçmedik
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Ukrayna’nın Nazi ideolojisi ve neo-Nazi gruplardan arındırılması talebinden vazgeçmediğini kaydetti. Böylece Peskov... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T16:32+0300
2022-03-04T16:33+0300
kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
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Rusya’nın, Ukrayna ile barış görüşmelerinde bu ülkenin Nazi ideolojisinden arındırılması yönündeki talebini masaya getirmeye bıraktığı şeklindeki iddialar sorulunca, Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun doğru olmadığını söyledi.Söz konusu iddiayı, barış görüşmelerindeki Ukrayna delegasyonunda yer alan kaynaklarına dayandıran Ukrayna basını ortaya atmıştı. Ukraynalı kaynaklar, barış görüşmelerinin dün Belarus’un Belovejskaya Puşa bölgesinde düzenlenen ikinci turunda Rusya’nın bu talebi gündeme getirmediğini söylemişti.‘Ukrayna ile görüşmelerde anlaşma imzalama aşamasına gelinmedi’Kremlin Sözcüsü Peskov başka bir soru karşısında da barış görüşmelerinde şu an için anlaşma imzalama noktasına gelinmediğini kaydetti: “Bir belge imzalanması henüz söz konusu değil. Gerçekleştirilen görüşmeler, bu sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin görüşümüzü Ukrayna tarafına iletmek için iyi bir fırsat oldu. İleride neler olacağı Ukrayna tarafının vereceği tepkiye bağlı.”Peskov, “(Barış görüşmelerinin nasıl gittiği konusunda) başka bir değerlendirme yapmak için henüz erken. Böyle görüşmelerin bu gibi durumlarda sükunet içinde sürdürülmesi gerekir” diye ekledi.‘Yaptırımların amacı, uygulanan kişinin tutumunu değiştirmekse, bu yaptırımların başarılı olma şansları yok’Kremlin Sözcüsü, kendisi de dahil Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakın çevresinde yer alan isimlere getirilen yaptırımların sorulması üstüne de şunları söyledi: “Maalesef böyle yaptırım kararları alındı. Ancak bu yaptırımların amacı, uygulanan kişinin tutumunu değiştirmekse, bu kişinin Devlet Başkanı’nı (Putin) desteklemeyi bırakmasını sağlamaksa, o zaman bu yaptırımların başarılı olma şansları yok. Geri kalan kısmının da bir önemi yok.”Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yapmasının beklenip beklenmediği sorusu karşısındaysa Peskov, “Böyle bir görüşme şu an planlanmıyor” yanıtını verdi.Peskov’a, ABD’li cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham’ın Rusya Devlet Başkanı’na suikast düzenlenmesi çağrısı şeklinde yorumlanan ifadeleri de soruldu. Peskov soru karşısında, Graham’ın sözlerinin, ‘Rusfobisi olan aklını kaçırmış birine sözlerine benzediği’ değerlendirmesini yaptı. Cumhuriyetçi senatör Graham’ın sözleri üstüne, Rusya’nın ABD’deki Büyükelçiliği’nin yetkilileri, bu konuda resmi kınama ve açıklama beklediklerini kaydetmişlerdi.
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kremlin, dmitriy peskov, rusya

Kremlin: Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması talebimizden vazgeçmedik

16:32 04.03.2022 (güncellendi: 16:33 04.03.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Ukrayna’nın Nazi ideolojisi ve neo-Nazi gruplardan arındırılması talebinden vazgeçmediğini kaydetti. Böylece Peskov, Rusya’nın, Ukrayna ile barış görüşmelerinde bu talebini gündeme getirmeyi bıraktığı şeklindeki iddiaları yalanlamış oldu.
Rusya’nın, Ukrayna ile barış görüşmelerinde bu ülkenin Nazi ideolojisinden arındırılması yönündeki talebini masaya getirmeye bıraktığı şeklindeki iddialar sorulunca, Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun doğru olmadığını söyledi.
Söz konusu iddiayı, barış görüşmelerindeki Ukrayna delegasyonunda yer alan kaynaklarına dayandıran Ukrayna basını ortaya atmıştı. Ukraynalı kaynaklar, barış görüşmelerinin dün Belarus’un Belovejskaya Puşa bölgesinde düzenlenen ikinci turunda Rusya’nın bu talebi gündeme getirmediğini söylemişti.

‘Ukrayna ile görüşmelerde anlaşma imzalama aşamasına gelinmedi’

Kremlin Sözcüsü Peskov başka bir soru karşısında da barış görüşmelerinde şu an için anlaşma imzalama noktasına gelinmediğini kaydetti: “Bir belge imzalanması henüz söz konusu değil. Gerçekleştirilen görüşmeler, bu sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin görüşümüzü Ukrayna tarafına iletmek için iyi bir fırsat oldu. İleride neler olacağı Ukrayna tarafının vereceği tepkiye bağlı.”
Peskov, “(Barış görüşmelerinin nasıl gittiği konusunda) başka bir değerlendirme yapmak için henüz erken. Böyle görüşmelerin bu gibi durumlarda sükunet içinde sürdürülmesi gerekir” diye ekledi.

‘Yaptırımların amacı, uygulanan kişinin tutumunu değiştirmekse, bu yaptırımların başarılı olma şansları yok’

Kremlin Sözcüsü, kendisi de dahil Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakın çevresinde yer alan isimlere getirilen yaptırımların sorulması üstüne de şunları söyledi: “Maalesef böyle yaptırım kararları alındı. Ancak bu yaptırımların amacı, uygulanan kişinin tutumunu değiştirmekse, bu kişinin Devlet Başkanı’nı (Putin) desteklemeyi bırakmasını sağlamaksa, o zaman bu yaptırımların başarılı olma şansları yok. Geri kalan kısmının da bir önemi yok.”
Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yapmasının beklenip beklenmediği sorusu karşısındaysa Peskov, “Böyle bir görüşme şu an planlanmıyor” yanıtını verdi.
Peskov’a, ABD’li cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham’ın Rusya Devlet Başkanı’na suikast düzenlenmesi çağrısı şeklinde yorumlanan ifadeleri de soruldu. Peskov soru karşısında, Graham’ın sözlerinin, ‘Rusfobisi olan aklını kaçırmış birine sözlerine benzediği’ değerlendirmesini yaptı. Cumhuriyetçi senatör Graham’ın sözleri üstüne, Rusya’nın ABD’deki Büyükelçiliği’nin yetkilileri, bu konuda resmi kınama ve açıklama beklediklerini kaydetmişlerdi.
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