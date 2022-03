https://tr.sputniknews.com/20220304/kunefeden-nft-ureten-tatlici-metaversete-sube-acti-1054428682.html

Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı

Sanal evren metaverse'lerde arazi satın almak her geçen gün yaygınlaşırken, MetaMetric verilerine göre 2021'de dört büyük platformda 501 milyon dolar hacme ulaşan metaverse arazi satışlarının, bu yıl 1 milyar doları bulacağı öngörüldü. İş dünyasında daha çok moda markalarının ve restoran zincirlerinin öncülük ettiği bu akıma Türkiye'den de bir tatlı restoranı katıldı. Geçen ay künefe, dolama, baklava gibi tatlıları retro oyunlardan ilham alarak NFT'ye dönüştüren tatlı restoranı, yeni şubesini gerçek dünyadan önce metaverse'te açtı.Teknoloji trendlerini yakından takip eden küresel birçok marka, gerçek dünyadaki satış ve gelirlerini artırması beklentisiyle metaverse platformlarında bir bir yerini almaya başladı. Daha çok moda markalarının, restoran zincirlerinin ve hazır gıda şirketlerinin liderlik ettiği bu trende, Türkiye'den de bir tatlı restoranı katıldı. Daha önce künefe, dolama, baklava gibi tatlıları NFT'ye dönüştürerek büyük yankı uyandıran tatlı restoranı, Karaköy'deki yeni fiziksel şubesinin açılışını ilk önce metaverse'te yaptı.Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Beyzade Künefe Kurucu Ortağı Mahmut Saman, şunları söyledi:Karaköy'ün sanal versiyonunda gezilebilen künefe sergisiMüşterilerin OVR platformu üzerinden metaverse'teki tatlı dükkanına ulaşabildiklerini hatırlatan Saman, "Beyzade Künefe'nin yeni şubesini Karaköy'de açmak için hazırlanıyoruz. Bu süreçte artırılmış gerçeklik platformu OVR üzerinde yeni şubemizin metaverse'te bulunan arazisini satın aldık ve tatlı restoranımızı Karaköy'ün sanal versiyonunda, aynı konumda inşa etmiş olduk. Beyzade Künefe'nin metaverse şubesini ziyaret eden müşterilerimiz, platformda künefe çeşitlerinin sergilendiği sanal bir sergi koleksiyonunu gezebilecek, hatta künefe ve diğer tatlı alışverişlerini bile bu sanal şubeden yapabilecek" ifadelerini kullandı.‘Tüketiciyle etkileşime geçen markaların odağında müşteri deneyimi olmalı’Blok zinciri teknolojileriyle beraber konuşulmaya başlanan NFT ve metaverse gibi kavramların her sektörden, her ölçekteki marka için geleceğin nasıl olacağına dair büyük ipuçları taşıdığını vurgulayan Mahmut Saman, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:Çalışmaya imza atan Volantis Digital Agency kreatif ekibinden Beyza Yüncüoğlu da "Üç boyutlu modelleme tekniklerini OVR platformuyla birleştirerek güzel bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. NFT künefe projemizi müşterilerimizle paylaşırken metaverse çalışmalarımızın sürdüğünü de aktarmıştık. Metaverse şubesinin Karaköy'deki yeni Beyzade Künefe şubesinden hemen önce açılması anlamlı oldu" diye konuştu.

