Mahkemede eski kız arkadaşını ölümle tehdit eden sanık 'iyi hal indirimi' aldı

İstanbul'da yaşayan H.S., 2018 yılında eski sevgilisi Sedat K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Sedat K. hakkında 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen karar duruşmasına ise tutuksuz yargılanan sanık Sedat Köse ile müşteki H.S. katıldı. Duruşma başladığı sırada sanık Sedat K., hakim ve savcının karşısında müştekiye hitaben 'Seni öldürürüm, kendimi de öldürürüm' dedi. Hakimin uyarısı üzerine sanık Sedat K. 'Bu kadar çok seviyorum' ifadesini kullandı.Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'Tehdit' suçundan, önce 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemi birden çok işlediğini de dikkate alan mahkeme cezada artırım yaparak, hapis cezasını 7 ay 15 güne çıkardı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını ve suç tarihinden sonra kanuna eklenen 'basit yargılama usulünü' dikkate alan mahkeme, takdiri indirim yaparak, sanığın 4 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumunu da dikkate alan mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını 2 bin 800 lira adli para cezasına çevirdi.Duruşma savcısının talimatı üzerine duruşmadaki tehdit içeren sözleri nedeniyle sanık Sedat K. adliye polislerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Sedat K. soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sedat K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Her seferinde kurtuluyor kendisi' Yaşananların ardından konuşan H.S. sanıkla 2016 yılında sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığını, sanığın 2018 yılından beri sürekli kendisine ve çocuklarına karşı hakaretlerde ve ölüm tehditlerinde bulunduğunu öne sürdü. Müşteki H.S. '2018'den beri kendisinden sürekli şikayetçi oluyorum fakat her seferinde ya para cezası ya da denetimli serbestlik cezaları alarak bir şekilde kurtuluyor kendisi' dedi. Olay günü karar duruşmasını beklerken sanığın adliye koridorunda kendisini ölümle tehdit etmeye başladığını ifade eden H.S. adliyedeki polislerin şüpheliyi uzaklaştırdığını kaydetti. H.S. şöyle devam etti: 'Ben duruşma salonuna girdikten sonra bu sefer hakim ve savcının karşısında 'Önce bunu öldüreceğim, sonra kendimi öldüreceğim' şeklinde ifadelerde bulundu. Bu şahıs sürekli beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Psikolojik şiddete maruz kalıyorum. Ne yapmam gerekiyor artık bilmiyorum, defalarca uzaklaştırma kararı çıkarttım, koruma kararı çıkarttım fakat her seferinde bunları ihlal etmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Çocuklarımın olsun, benim olsun can güvenliğimiz kesinlikle yok'Adaletin yerini bulmasını ve sanığın cezaevine girmesini istediğini belirten H.S. 'İlla öldürmesi mi gerekiyor beni. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak' dedi. H.S. sanığın farklı sosyal medya hesaplarından farklı kadınlarla gönül ilişkisi kurduğu, kadınlardan para alarak hayatını bu şekilde sürdürdüğünü, alkol bağımlısı olduğunu ve öfke sorunları olduğunu iddia etti.Müşteki H.S. 'Bana yaşattıkları neden bu kadarla kalıyor? İlla bu adam bir yerde önüme çıkacak, beni öldürecek ondan sonra mı adalet yerini bulacak. Defalarca sesimi duyurmaya çalıştım fakat hiçbir şekilde adaletimiz yeterli gelmiyor' ifadelerini kullandı. 'O kadınlardan biri de ben olmak istemiyorum' Geçtiğimiz günlerde sanığın kendisine kafa attığını ve gözünün şu an mor olduğunu kaydeden H.S. 'Kendisi tarafından darp edildim fakat bunun hakkında suç duyurusunda bulunamadım maalesef çünkü sürekli 'Kızına cinsel istismarda bulunacağım', 'Oğlunu öldüreceğim' ve 'Seni öldüreceğim' diyor. Korkuyorum artık' şeklinde konuştu. H.S. 'Bu zamana kadar televizyonlarda görüyoruz. Bir sürü kadın cinayetleri işleniyor, o kadınlardan biri de ben olmak istemiyorum' dedi. Sanığın mahkemede, kendisini ölümle tehdit ettiğini hatırlatan H.S. 'Daha sonra sağ olsun Savcı Bey çevik kuvvetleri çağırarak kendisini aldırdı mahkeme içinden. Adliyenin karakoluna götürüldü, ondan sonra serbest bırakmışlar' diye konuştu.

