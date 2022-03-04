https://tr.sputniknews.com/20220304/on-kismi-kazada-parcalanan-otobus-yoluna-devam-etti-1054435445.html
Ön kısmı kazada parçalanan otobüs yoluna devam etti
Ön kısmı kazada parçalanan otobüs yoluna devam etti
Antalya’da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsü yoluna devam etti. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T15:37+0300
2022-03-04T15:37+0300
2022-03-04T15:37+0300
türkiye
otobüs
yol
trafik polisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054435222_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_5955ba9339be8456b2ad877257cc9192.jpg
Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti.Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211015/trafik-polisi-kacmak-isteyen-otomobili-durdurmaya-calisirken-metrelerce-suruklendi-1049849079.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054435222_0:0:599:450_1920x0_80_0_0_67c71a1c4e0f3dc30474e0f2422ab27e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otobüs, yol, trafik polisi
Ön kısmı kazada parçalanan otobüs yoluna devam etti
Abone ol
Antalya’da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsü yoluna devam etti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti.
Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.