https://tr.sputniknews.com/20220304/on-kismi-kazada-parcalanan-otobus-yoluna-devam-etti-1054435445.html

Ön kısmı kazada parçalanan otobüs yoluna devam etti

Ön kısmı kazada parçalanan otobüs yoluna devam etti

Antalya’da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsü yoluna devam etti. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T15:37+0300

2022-03-04T15:37+0300

2022-03-04T15:37+0300

türkiye

otobüs

yol

trafik polisi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti.Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211015/trafik-polisi-kacmak-isteyen-otomobili-durdurmaya-calisirken-metrelerce-suruklendi-1049849079.html

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otobüs, yol, trafik polisi