Türkiye
SON DAKİKA | Google, Rusya'da online reklam satışını tamamen durdurdu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220304/on-kismi-kazada-parcalanan-otobus-yoluna-devam-etti-1054435445.html
Ön kısmı kazada parçalanan otobüs yoluna devam etti
Ön kısmı kazada parçalanan otobüs yoluna devam etti
Antalya’da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsü yoluna devam etti. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T15:37+0300
2022-03-04T15:37+0300
türkiye
otobüs
yol
trafik polisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054435222_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_5955ba9339be8456b2ad877257cc9192.jpg
Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti.Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211015/trafik-polisi-kacmak-isteyen-otomobili-durdurmaya-calisirken-metrelerce-suruklendi-1049849079.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054435222_0:0:599:450_1920x0_80_0_0_67c71a1c4e0f3dc30474e0f2422ab27e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otobüs, yol, trafik polisi

Ön kısmı kazada parçalanan otobüs yoluna devam etti

15:37 04.03.2022
© İHA / SUAT METİNKaza sonrası ön kısmı parçalanan otobüs yoluna devam etti
Kaza sonrası ön kısmı parçalanan otobüs yoluna devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© İHA / SUAT METİN
Abone olGoogle news
Antalya’da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsü yoluna devam etti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti.
Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.
Kocaeli'de metrelerce sürüklenen trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
TÜRKİYE
Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
15 Ekim 2021, 12:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала