https://tr.sputniknews.com/20220304/pakistanin-pesaver-kentinde-camiye-bombali-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1054426300.html

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şii camisine bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şii camisine bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'

Pakistan'ın Peşaver kentinden bir Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı haberi geldi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T12:14+0300

2022-03-04T12:14+0300

2022-03-04T12:22+0300

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pakistan

peşaver

cami

bombalı saldırı

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Pakistan'da Şiileri hedef alan saldırılara bir yenisi eklendi. Peşaver kentinde Şiilerin Kuça Risaldar camisine düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

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peşaver

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pakistan, peşaver, cami, bombalı saldırı