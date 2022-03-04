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SON DAKİKA| Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'
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https://tr.sputniknews.com/20220304/pakistanin-pesaver-kentinde-camiye-bombali-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1054426300.html
Pakistan'ın Peşaver kentinde Şii camisine bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'
Pakistan'ın Peşaver kentinde Şii camisine bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'
Pakistan'ın Peşaver kentinden bir Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı haberi geldi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T12:14+0300
2022-03-04T12:22+0300
dünya
pakistan
peşaver
cami
bombalı saldırı
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Pakistan'da Şiileri hedef alan saldırılara bir yenisi eklendi. Peşaver kentinde Şiilerin Kuça Risaldar camisine düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
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pakistan, peşaver, cami, bombalı saldırı

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şii camisine bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'

12:14 04.03.2022 (güncellendi: 12:22 04.03.2022)
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Pakistan'ın Peşaver kentinden bir Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı haberi geldi.
Pakistan'da Şiileri hedef alan saldırılara bir yenisi eklendi. Peşaver kentinde Şiilerin Kuça Risaldar camisine düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
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