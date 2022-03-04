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SON DAKİKA| Putin'den 'Rusya ile ilişkileri normalleştirin' çağrısı
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Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor
Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor
Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeme çağrısı yaptı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu.
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Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor

14:06 04.03.2022 (güncellendi: 14:15 04.03.2022)
© Sputnik / Андрей Горшков / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Андрей Горшков
/
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Ayrıntılar geliyor
Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeme çağrısı yaptı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu.
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