https://tr.sputniknews.com/20220304/putinden-rusya-ile-iliskileri-normallestirin-cagrisi-1054432570.html
Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor
Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor
Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeme çağrısı yaptı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T14:06+0300
2022-03-04T14:06+0300
2022-03-04T14:15+0300
vladimir putin
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu.
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vladimir putin
Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor
14:06 04.03.2022 (güncellendi: 14:15 04.03.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeme çağrısı yaptı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu.