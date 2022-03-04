https://tr.sputniknews.com/20220304/putinden-rusya-ile-iliskileri-normallestirin-cagrisi-1054432570.html

Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor

Putin: Rusya, komşularına karşı art niyet beslemiyor

Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeme çağrısı yaptı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T14:06+0300

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vladimir putin

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu.

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2022

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vladimir putin