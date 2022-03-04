https://tr.sputniknews.com/20220304/rusya-ukraynadaki-zaporojskaya-nukleer-guc-istasyonunu-kontrolunun-elinde-oldugunu-dogruladi-1054425526.html

Rusya, Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nu kontrolünün elinde olduğunu doğruladı

Rusya, Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nu kontrolünün elinde olduğunu doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nun Rusya güçleri tarafından kontrol edildiğini doğruladı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T11:55+0300

2022-03-04T11:55+0300

2022-03-04T12:14+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

zaporizhzhya nükleer santrali

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nun 28 Şubat’tan beri Rus güçlerinin denetiminde olduğunu belirtti. Rus yetkililer, nükleer santralde yangın çıkmasına, Ukraynalı bir sabotaj grubunun kundaklama eyleminin neden olduğunu söyledi. Rus ordu yetkilileri, nükleer santral personelinin çalışmalarına olağan biçimde devam ettiği ve buradaki radyasyon sevisini izlediklerini de kaydetti. Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nda radyasyon seviyesinin yangın çıkması sonrası da normal düzeyde olduğu belirtildi.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporizhzhya nükleer santrali