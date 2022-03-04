https://tr.sputniknews.com/20220304/rusya-ukraynadaki-zaporojskaya-nukleer-guc-istasyonunu-kontrolunun-elinde-oldugunu-dogruladi-1054425526.html
Rusya, Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nu kontrolünün elinde olduğunu doğruladı
Rusya, Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nu kontrolünün elinde olduğunu doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nun Rusya güçleri tarafından kontrol edildiğini doğruladı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T11:55+0300
2022-03-04T11:55+0300
2022-03-04T12:14+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
zaporizhzhya nükleer santrali
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nun 28 Şubat’tan beri Rus güçlerinin denetiminde olduğunu belirtti. Rus yetkililer, nükleer santralde yangın çıkmasına, Ukraynalı bir sabotaj grubunun kundaklama eyleminin neden olduğunu söyledi. Rus ordu yetkilileri, nükleer santral personelinin çalışmalarına olağan biçimde devam ettiği ve buradaki radyasyon sevisini izlediklerini de kaydetti. Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nda radyasyon seviyesinin yangın çıkması sonrası da normal düzeyde olduğu belirtildi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporizhzhya nükleer santrali
Rusya, Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nu kontrolünün elinde olduğunu doğruladı
11:55 04.03.2022 (güncellendi: 12:14 04.03.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nun Rusya güçleri tarafından kontrol edildiğini doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nun 28 Şubat’tan beri Rus güçlerinin denetiminde olduğunu belirtti.
Rus yetkililer, nükleer santralde yangın çıkmasına, Ukraynalı bir sabotaj grubunun kundaklama eyleminin neden olduğunu söyledi.
Rus ordu yetkilileri, nükleer santral personelinin çalışmalarına olağan biçimde devam ettiği ve buradaki radyasyon sevisini izlediklerini de kaydetti. Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu’nda radyasyon seviyesinin yangın çıkması sonrası da normal düzeyde olduğu belirtildi.