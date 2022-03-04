Canlı anlatım| Rusya-Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turu bu haftasonu gerçekleşebilir

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Gübre sevkiyatlarındaki aksamalar birçok ülkede gıda kıtlığına yol açabilir

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yabancı şirketlerin ‘sabotajı’ nedeniyle Rusya’dan yapılan gübre sevkiyatlarında ortaya çıkan aksaklıkların yüz milyonlarca insan için gıda kıtlığı riski taşıdığı ve birçok ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Şu anda, bir dizi yabancı lojistik şirketinin yapılan teslimatları sabote etmesi nedeniyle, Avrupa ve diğer ülkelerdeki çiftçilerin sözleşmeli gübre hacimlerini alamadığı bir durum ortaya çıkıyor. Bu, Batı ve Doğu Avrupa, Latin Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri için mahsul yetmezliği ve sonuç olarak gıda kıtlığı için bariz riskler doğuruyor. Çünkü, bugün için Rus gübrelerinin yerini doldurmak son derece zor hatta imkansız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gübre sevkiyatındaki sorunların bir dizi ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyebileceği ve orta vadede yüz milyonlarca insan için gıda kıtlığı şeklinde ciddi sonuçlara yol açabileceği kaydedildi.