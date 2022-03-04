Canlı anlatım| Rusya-Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turu bu haftasonu gerçekleşebilir

Gelişmeler Sputnik'in canlı blogunda:
Rusya'nın Donbass'a yönelik operasyonu sürerken yeni yaptırımlar ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya, Ukrayna operasyonunda insansız hava aracı kullandığını gösteren ilk videoyu yayınladı. Ukrayna tarafı da Moskova- Kiev görüşmelerinin üçüncü turunun yarın ya da yarından sonraki gün olacağını açıkladı.
18:43 04.03.2022
Rusya Dış İstihbarat Servisi: NATO, yabancı teröristleri Ukrayna'ya gönderiyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin yabancı terörist-militanları Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı.
18:38 04.03.2022
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Gübre sevkiyatlarındaki aksamalar birçok ülkede gıda kıtlığına yol açabilir
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yabancı şirketlerin ‘sabotajı’ nedeniyle Rusya’dan yapılan gübre sevkiyatlarında ortaya çıkan aksaklıkların yüz milyonlarca insan için gıda kıtlığı riski taşıdığı ve birçok ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyebileceği belirtildi.
Açıklamada, “Şu anda, bir dizi yabancı lojistik şirketinin yapılan teslimatları sabote etmesi nedeniyle, Avrupa ve diğer ülkelerdeki çiftçilerin sözleşmeli gübre hacimlerini alamadığı bir durum ortaya çıkıyor. Bu, Batı ve Doğu Avrupa, Latin Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri için mahsul yetmezliği ve sonuç olarak gıda kıtlığı için bariz riskler doğuruyor. Çünkü, bugün için Rus gübrelerinin yerini doldurmak son derece zor hatta imkansız” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, gübre sevkiyatındaki sorunların bir dizi ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyebileceği ve orta vadede yüz milyonlarca insan için gıda kıtlığı şeklinde ciddi sonuçlara yol açabileceği kaydedildi.
18:30 04.03.2022
ATOR: Rusya’dan yurtdışına uçak biletlerine yoğun talep var
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’dan yurtdışına önümüzdeki günler için uçak bileti talebinde ani artışın gözlemlendiğini belirtti. Ekonomi sınıfında bile fiyatlar önemli ölçüde artarken en popüler destinasyonlar İstanbul ve Dubai oldu.
ATOR’un açıklamasında, “Turizm pazarında, 2 Mart’tan bu yana, önümüzdeki günler için yurtdışı uçuşlarına yoğun talep var. En popüler destinasyonlar, dünyanın en büyük transit merkezlerinden biri olan İstanbul ve Dubai. Fiyatlar şok edici” ifadesine yer verildi.
Moskova’dan İstanbul’a yarın için en ucuz biletin, ekonomi sınıfında kişi başı tek yön 53 bin 500 ruble (yaklaşık 7 bin TL) THY’den alınabildiği ifade edilirken Moskova’dan Dubai’ye ise 63 bin 700 ruble (yaklaşık 8500 TL) olduğu kaydedildi.
18:28 04.03.2022
Büyükelçi Yerhov, DEİK Türkiye Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile görüştü
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK )Türkiye Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Görüşmede Rusya ile Türkiye arasında ekonomi ve ticari ilişkileri geliştirme perspektifleri ele alındı.
Görüşmede Rusya ile Türkiye arasında ekonomi ve ticari ilişkileri geliştirme perspektifleri ele alındı.
18:19 04.03.2022
Arahamiya: Kiev, Ukrayna'nın nükleer tesisleri etrafında 30 km'lik uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunu gündeme getirdi
Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmeleri sırasında, Ukrayna'nın nükleer tesisleri etrafında 30 km'lik uçuşa yasak bölge konusunu gündeme getirdiklerini belirtti.
Arakhamia, “Görüşmede, nükleer tesislere top mermilerinin ulaşamaması için 30 kilometre boyunca uçuşa yasak bölgenin yanı sıra genel bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasını önerdik” dedi.
18:01 04.03.2022
Rusya: Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Harkov'da yabancı gazetecilerin katılımıyla provokasyon hazırlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Harkov'da yabancı gazetecilerin katılımıyla provokasyon hazırlığı yaptığını açıkladı.
Teyit edilen verilere göre Harkov'un Kiev ilçesindeki Jilyardi caddesinde bulunan evlerin arasında çok namlulu roketatar sistemleri konuşlandırıldığını belirten Konaşenkov, "Aşırı milliyetçiler, çocuklar da dahil yerel sakinlerin evlerini terk etmelerini yasakladı, sistemler kent dışında bulunan Rus güçlerini vurmaya hazır hale getirildi" dedi.
"Provokasyonun amacı, Rus topçuları Harkov'un meskun mahallerine ateş açması için kışkırtmak, tüm bunların kameraya kaydedilmesi ve daha sonra Batılı gazetecilere aktarılması planlanıyor" diye devam eden Konaşenkov, "Donbass'ta geri çekilen Lviv ve Ivano-Frankovsk bölgelerindeki aşırı milliyetçi birlikler kritik öneme sahip sosyal altyapı tesislerine hasar veriyor. Bu tür eylemlerin amacı, Donbass'ta insani felakete yol açmak. En büyük hasar, su tedarik ve enerji sistemlerine veriliyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin geniş bir cephede taarruz ettiğini Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleriyle birlikte hareket ettiğini anlatan Konaşenkov, Pyatihatki, Şevçenkovo, Pologi, Gusarka, Novodanilovka ve Şerbaki yerleşimlerinin kontrol altına alındığını söyledi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti birliklerinin Şandrigolovo, Aleksandrovka, Derilovo, Srednee, Lozovoe yerleşimini ele geçirdiğini kaydeden Konaşenkov, Donetskli güçlerin de Rozovka, Trujenka, Znamenovka ve Puzatoe'de kontrolü sağladığını bildirdi.
17:57 04.03.2022
Ukrayna tarafı: Zelenskiy ülkeden ayrılmadı, Kiev'de
Yüksek Rada'dan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkeyi terk etmediği ve Kiev'de bulunduğu öne sürüldü.
17:38 04.03.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Scholz telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Almanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre söz konusu görüşmede Putin, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin üçüncü turunun bu haftasonu gerçekleştirilmesinin planlandığı konusunda Scholz’u bilgilendirdi
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz’un Rusya liderine Ukrayna’daki askeri operasyonu bir an önce sonlandırma çağrısı yaptığını söyledi. Hebestreit’in açıklamasına göre Putin ile Scholz iletişimde kalıp yakında yeniden görüşmek üzere anlaştı.
17:34 04.03.2022
AB, eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'e yönelik yaptırımını 6 ay uzattı
Avrupa Birliği (AB), 2014'te Maydan darbesiyle azledilen eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e yönelik uyguladığı yaptırımı 6 Eylül 2022'ye kadar 6 ay uzatma kararı aldı.
Yanukoviç'in beraberinde oğlu Aleksandr Yanukoviç, eski Ukrayna Başsavcısı Viktor Pşonka ve oğlu ve eski milletvekili Artyom Pşonka'ya dönük yaptırımı da aynı süreyle uzattı.
Brüksel, ayrıca eski Ukrayna İçişleri Bakanı Vitaliy Zaharçenko, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Viktor Ratushnyak ve işadamı Serhiy Kurçenko'ya yaptırımları da 6 Mart 2023'e kadar 1 yıl uzattı.
17:29 04.03.2022
17:27 04.03.2022
Google, Rusya'da online reklam satışını tamamen durdurdu
Teknoloji devi Google; arama, YouTube ve görüntülü reklamcılık da dahil olmak üzere Rusya'da online reklam satışının tamamını durdurduğunu duyurdu.
17:25 04.03.2022
Rusya-Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turu bu haftasonu gerçekleşebilir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Rusya-Ukrayna ‘barış görüşmelerinin üçüncü turunun yarın ya da yarından sonraki gün’ gerçekleştirilebileceğini söyledi. Birinci turu pazartesi günü, ikinci turu da dün düzenlenen barış görüşmelerinde henüz somut bir sonuç alınmış değil. Dünkü görüşmelerde taraflar, sadece sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulması konusunda anlaşabilmiş, bu koridorlar oluşturulurken geçici ateşkes uygulanması olasılığını da dışlamamışlardı.
17:21 04.03.2022
Muraşko: Rusya’da ilaçlarla ilgili durum istikrarlı
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ‘Yaptırımlar döneminde ilaç ve tıbbi cihazların sağlanması’ konulu toplantıda, Rusya'da ilaçlarla ilgili durumun şu an için istikrarlı olduğunu, ülkenin önemli ilaç stokları oluşturduğunu söyledi.
Muraşko, “İlaçlarla ilgili durum bugün itibariyle istikrarlı. Ülkede önemli ilaç stokları oluşturuldu” dedi.
Toplantıya, Rusya Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Federal Antimonopoly Servisi (FAS) ve Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı (Roszdravnadzor) temsilcileri katıldı.
17:21 04.03.2022
17:19 04.03.2022
Kırım lideri Aksenov: Rusya'ya tüm cephelerden enformasyon savaşı açıldı
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Rusya'ya tüm cephelerden enformasyon savaşı açıldığını, internette yayınlanan çok sayıdaki yalan haberin bunu ortaya koyduğunu belirtti. Hükümet toplantısında konuşan Aksenov, "İnternette düzenli olarak çeşitli yalan haberler çıkıyor, insanların kafasını karıştırmaya ve yanlış bilgilendirmeye çalışıyorlar. Herkesten dikkatli olmalarını rica ediyorum. Dün bana ait olduğu iddia edilen, Leninskiy ve diğer bölgelerin tahliye edileceğiyle ilgili kararnameleri internete atmaya başladılar. Son derece fazla sayıda yalan haber ortaya çıkacak. Rusya'ya istisnasız tüm cephelerden enformasyon savaşı açıldı" ifadelerini kullandı.
'Putin, Kırımlılara verdiği tüm sözleri tuttu'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2014 yılında Kırımlılara verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini anımsatan Aksenov, "Bu, Devlet Başkanımızın Ukraynalı barışçıl vatandaşlara verdiği, harekattan sonra ve şu anda onları hiçbir şeyin tehdit etmediğine dair sözler için de geçerli" dedi.
17:18 04.03.2022
Rusya’dan Ukrayna operasyonunda insansız hava aracı kullandığını gösteren ilk video
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusuna iliştirilmiş neo-Nazi gruplardan birisi olan Aydar Taburu’nun Donetsk bölgesindeki bir komuta merkezine İnohodets insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı gösteren bir video yayınladı.
Söz konusu video, Rusya’nın, Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sırasında insansız hava araçlarından yararlandığını gösteren ilk görüntüleri içeriyor.