https://tr.sputniknews.com/20220304/saatte-9334-km-hizla-ilerleyen-uzay-copu-birkac-saat-sonra-aya-carpacak-1054422063.html

Saatte 9334 km hızla ilerleyen uzay çöpü birkaç saat sonra Ay'a çarpacak

Saatte 9334 km hızla ilerleyen uzay çöpü birkaç saat sonra Ay'a çarpacak

İnsanlığın uzay çalışmalarının yarattığı çöplerden biri bugün Dünya'nın uydusu Ay'ı vuracak. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T10:23+0300

2022-03-04T10:23+0300

2022-03-04T11:14+0300

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Astronomlar tarafından ocakta gözlemlenmeye başlanan ve önce Elon Musk'ın SpaceX'ine, sonra Çin'e ait olduğu iddia edilen kopmuş roket parçasının Ay'a yumruk indirmesine birkaç saat kaldı. Saatte 5800 mil (9334 kilometre) hızla ilerleyen 3 ton ağırlığındaki uzay çöpünün Ay'a öğleden sonra çarpması bekleniyor.Ay'a yeni krater gelecekAy'ın Dünya'ya bakmayan yüzünde gerçekleşecek çarpmanın 10-20 metre genişliğinde, birkaç yarı çekici-römork sığabilecek krater oluşturması bekleniyor. Bilim insanları, çarpma sonucu oluşacak krateri ve yüzlerce kilometreye yayılacak ay tozu bulutlarını incelemeyi umuyor. Roket parçası ilkin Dünya'dan Mart 2015'te gözlemlendikten sonra 7 yıl boyunca gözlerden kaybolup Ocak 2022'de tekrar teleskoplara yakalanmıştı. Serseri mayın gibi dolaşan on binlerce uzay çöpüBu roket hurdası gibi Dünya'ya geri dönmek için yeterli yakıt veya enerjisi olmayan uydular ve diğer araçlar ve onlardan kopan parçalara uzay çöpü deniliyor. Bazı parçalar Dünya'nın hemen üzerinde alçak yörüngede, bazısı ise yüksek yörüngede, Dünya'nın atmosferinden binlerce mil uzakta seyrediyor.Avrupa Uzay Kurumu, halihazırda 10 santimetreden büyük 36 bin 500 parça uzay çöpü olduğunu tahmin ediyor.Uzayı izlemek pahalı ve insanlar için yüksek yörüngeli enkazdan kaynaklanan riskler düşük olduğundan, hiçbir uzay programı veya üniversite, derin uzay çöplerini resmi olarak takip etmiyor. Bu nedenle, bu iş, boş zamanlarını hesaplamalar yapmak ve yörüngeleri tahmin etmek için harcayan bir avuç gönüllü gökbilimciye düşüyor.

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https://tr.sputniknews.com/20220126/spacex-roketi-aya-carpacak-astronomlar-uyardi-1053148673.html

https://tr.sputniknews.com/20220215/astronomlar-aya-carpacak-roket-spacexin-degil-cinin-1053866221.html

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