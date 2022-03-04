https://tr.sputniknews.com/20220304/savunma-sanayisi-yatirimlarina-kredi-destegi-1054434712.html

Savunma sanayisi yatırımlarına kredi desteği

Savunma sanayisi yatırımlarına kredi desteği

Savunma Sanayi Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında yatırım ve ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla 49 firmaya kredi... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T15:19+0300

2022-03-04T15:19+0300

2022-03-04T15:19+0300

savunma

savunma sanayi

yatırım

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı doğrultusunda, savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşları ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi amacıyla cazip kredi imkanları sunuyor. Bu sayede firmalara 10 yıl vadeyle düşük maliyetli finansman sağlanıyor.Program kapsamında destek verilen firma sayısı, tahsis edilen kredi miktarı yıllar içinde artış gösterdi. 2019'da 13, 2020'de 19, 2021'de 25 yatırım için kredi protokolü imzalandı. İmzalanan kredi protokollerinin toplam değeri ise sırasıyla 83 milyon 620 bin, 139 milyon 753 bin ve 150 milyon lira oldu.Sektördeki 49 firmaya 57 yatırım için toplam 373 milyon 373 bin liralık finansman imkanı sunuldu.Program kapsamında, toplam 150 milyon liralık kaynaktan 2022 yılında yararlanmak için başvurular 15 Nisan'da sona erecek.2022 yılı için ise öncelikli yatırım alanları ileri malzeme teknolojileri (eklemeli imalat, alaşım geliştirme/teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, hassas döküm teknolojileri ve zırh amaçlı ileri malzeme teknolojileri), robotik/otonom sistemler, elektronik harp, algılama teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka, elektronik/aviyonik, silah mühimmat, roket ve füze sistemleri, KBRN, yarı iletken üretimi, kompozit teknolojileri ve HAB'da yapılacak tesis inşaatı olarak belirlendi.Kredi başvurusu, Başkanlık tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanacak.'Firmaları cesaretlendiriyor'Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kullanılarak oluşturulan programa sektörün ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.Başkanlık olarak güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının en yüksek yerlilik oranıyla karşılanması ve ihracat olanaklarının artırılması için sektöre destek verdiklerini ifade eden Demir, bu sayede Türk savunma sanayisi firmalarının yeni yetenekler kazandığını ve yeni pazarlara açılma imkanı bulduklarını belirtti. İsmail Demir, şunları kaydetti:"Bu destek mekanizması savunma sanayisi ekosisteminin tabana yayılması, sektörün yeni oyuncular kazanması, yeni yatırımlar için firmaların cesaretlendirilmesi için bize fırsat sunuyor. Geçtiğimiz 3 yılda ortaya çıkan sonuçlar memnuniyet verici. Öncelikli alanlara yenilerini ekleyerek bu yılki başvuru sürecini başlattık. Bu doğrultuda sektördeki firmaları kendilerini geliştirme, yatırım yapma, ihracat yolunda desteklemeye devam edeceğiz."

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savunma sanayi, yatırım, türkiye