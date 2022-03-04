Türkiye
SON DAKİKA| Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220304/selvi-imamoglu-cumhurbaskani-adayligi-konusunda-cikis-yapmaya-hazirlaniyor-1054421210.html
Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkış yapmaya hazırlanıyor
Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkış yapmaya hazırlanıyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkış yapmaya hazırlandığını iddia etti. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T10:04+0300
2022-03-04T10:04+0300
politika
ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8a074c09d20bb735d0595f70baee5d8c.jpg
Hürriyet yazarı Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında İmamoğlu'nun tek gündeminin cumhurbaşkanı seçimleri olduğunu iddia ederken, bir programda, "Bireysel ihtiras, bireysel hedef, bireysel tutum geliştirmenin bu döneme çok büyük zarar vereceğini hatta ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım. Onun da yöntemi ne? Tabii ki dönüp halka bakmak. Ne bekleniyor, ne isteniyor, bunu görmek gerekiyor" dediğini hatırlattı.Selvi, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220302/selvi-imamoglu-kime-mesaj-verdi-1054352313.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_192:0:960:576_1920x0_80_0_0_1261915e8961e18b8096b33fccc6e906.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı

Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkış yapmaya hazırlanıyor

10:04 04.03.2022
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olGoogle news
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkış yapmaya hazırlandığını iddia etti.
Hürriyet yazarı Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında İmamoğlu'nun tek gündeminin cumhurbaşkanı seçimleri olduğunu iddia ederken, bir programda, "Bireysel ihtiras, bireysel hedef, bireysel tutum geliştirmenin bu döneme çok büyük zarar vereceğini hatta ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım. Onun da yöntemi ne? Tabii ki dönüp halka bakmak. Ne bekleniyor, ne isteniyor, bunu görmek gerekiyor" dediğini hatırlattı.
Selvi, şöyle devam etti:
"CHP Genel Başkanı’na dönüp bakmak demedi. Millet İttifakı liderlerinin neye karar vereceğini görmek demedi. Ne dedi? 'halka bakmak' dedi. Bu ne anlama geliyor? Çok açık değil mi? İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı çıkış stratejisi de buna dayanıyor. Bir anlamda bir cümle içinde geleceğe ilişkin izleyeceği stratejinin ipuçlarını veriyor. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayını belirlemeden önce halka sormak lazım diye bir çıkış yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanını doğrudan halk seçeceği için bu önerinin rasyonel bir tarafı var. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu bir masadan isminin çıkmasının zor olduğunu görüyor. O nedenle kuşatmayı yarmak için böyle bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Peki ne zaman yapacak bu çıkışı? Kaynaklarım Rusya-Ukrayna savaşının gündemden düşmesinden sonra İmamoğlu’nun çıkış yapmaya hazırlandığını söylüyor."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
POLİTİKA
Selvi: İmamoğlu kime mesaj verdi?
2 Mart, 07:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала