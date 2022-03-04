https://tr.sputniknews.com/20220304/sivi-yagda-gumruk-vergisi-degisti-1054420774.html
Sıvı yağda gümrük vergisi değişti
Sıvı yağda gümrük vergisi değişti
Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T09:50+0300
2022-03-04T09:50+0300
2022-03-04T09:50+0300
ekonomi
ayçiçek yağı
gümrük
gümrük vergisi
rusya
ukrayna
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Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni karar alındı.Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.
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ayçiçek yağı, gümrük, gümrük vergisi, rusya, ukrayna
Sıvı yağda gümrük vergisi değişti
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Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.
Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni karar alındı.
Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.
Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.
Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.
Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.