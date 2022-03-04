https://tr.sputniknews.com/20220304/sivi-yagda-gumruk-vergisi-degisti-1054420774.html

Sıvı yağda gümrük vergisi değişti

Sıvı yağda gümrük vergisi değişti

Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T09:50+0300

2022-03-04T09:50+0300

2022-03-04T09:50+0300

ekonomi

ayçiçek yağı

gümrük

gümrük vergisi

rusya

ukrayna

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Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni karar alındı.Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.

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ayçiçek yağı, gümrük, gümrük vergisi, rusya, ukrayna