https://tr.sputniknews.com/20220304/sony-ve-honda-elektrikli-otomobil-uretimi-icin-is-birligi-yapacak-1054436272.html
Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için iş birliği yapacak
Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için iş birliği yapacak
Japon şirketleri Sony ve Honda, elektrikli otomobiller için iş birliği yapma kararı aldı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T15:56+0300
2022-03-04T15:56+0300
2022-03-04T15:56+0300
ekonomi
sony
honda
iş birliği
elektrikli araç
elektrikli otomobil
araba
japonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054436354_0:0:785:442_1920x0_80_0_0_c61b0efadffa71de5e84e57c4ebc79e8.jpg
Sony ve Honda tarafından yapılan ortak açıklamada, elektrikli otomobiller geliştirmek ve satmak için bu yıl içinde bir ortak girişim şirketi kuracakları bildirildi.İlk modelin 2025 yılında piyasaya çıkmasının beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, elektrikli otomobillerin üretiminden Honda’nın sorumlu olacağı ve Sony'nin söz konusu otomobillerin hareketlilik platformunu geliştireceği belirtildi.Sony Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yoshida, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Ortak girişim ile teknolojimizi ve deneyimimizi Honda'nın otomobil geliştirme ve üretme konusundaki uzun süreli deneyimiyle birleştirerek hareketlilik evrimine öncülük etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.Honda gibi diğer Japon otomobil üreticileri de sıfır emisyonlu araçlar geliştirme baskısı altında bulunurken, alınan kararla Honda ve Sony, otomobil pazarında önemli bir oyuncu olma hedeflerini ortaya koydu.
https://tr.sputniknews.com/20220223/turkiye-ilk-kez-elektrikli-formulaya-ev-sahipligi-yapacak-1054145846.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054436354_79:0:668:442_1920x0_80_0_0_dabbd2c98fa0446ae373bd2e89cb24f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sony, honda, iş birliği, elektrikli araç, elektrikli otomobil, araba, japonya
Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için iş birliği yapacak
Abone ol
Japon şirketleri Sony ve Honda, elektrikli otomobiller için iş birliği yapma kararı aldı.
Sony ve Honda tarafından yapılan ortak açıklamada, elektrikli otomobiller geliştirmek ve satmak için bu yıl içinde bir ortak girişim şirketi kuracakları bildirildi.
İlk modelin 2025 yılında piyasaya çıkmasının beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, elektrikli otomobillerin üretiminden Honda’nın sorumlu olacağı ve Sony'nin söz konusu otomobillerin hareketlilik platformunu geliştireceği belirtildi.
Sony Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yoshida, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Ortak girişim ile teknolojimizi ve deneyimimizi Honda'nın otomobil geliştirme ve üretme konusundaki uzun süreli deneyimiyle birleştirerek hareketlilik evrimine öncülük etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Honda gibi diğer Japon otomobil üreticileri de sıfır emisyonlu araçlar geliştirme baskısı altında bulunurken, alınan kararla Honda ve Sony, otomobil pazarında önemli bir oyuncu olma hedeflerini ortaya koydu.