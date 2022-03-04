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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişçi atandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişçi atandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanı oldu. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-04T01:03+0300
istifa
politika
tarım ve orman bakanlığı
bekir pakdemirli
resmi gazete
vahit kirişçi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.Karara göre, Vahit Kirişçi Tarım ve Orman Bakanı oldu.Vahit Kirişçi kimdir? Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.
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istifa, tarım ve orman bakanlığı, bekir pakdemirli, resmi gazete, vahit kirişçi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişçi atandı

00:40 04.03.2022 (güncellendi: 01:03 04.03.2022)
© Fotoğraf : TwitterTarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.
Karara göre, Vahit Kirişçi Tarım ve Orman Bakanı oldu.

Vahit Kirişçi kimdir?

Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.
22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.
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