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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Gıda konusundaki sıkıntıları başarılı bir şekilde yöneteceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Gıda konusundaki sıkıntıları başarılı bir şekilde yöneteceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz" dedi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T17:20+0300
2022-03-04T17:20+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
tarım
gıda
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Bakan Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi kendisine dün tevdi ettiğini belirten Kirişci, Erdoğan'a şükranlarını sundu. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:Üreten herkesin toplumun baş tacı olduğunu dile getiren Kirişci, tarımın mevzuat yönünden bir sorunu olmadığını, süreç yönetimi konusunda çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220304/tarim-ve-orman-bakani-bekir-pakdemirli-istifa-etti-1054417326.html
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tarım ve orman bakanlığı, tarım, gıda

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Gıda konusundaki sıkıntıları başarılı bir şekilde yöneteceğiz

17:20 04.03.2022
© İHA / MUSTAFA CENİKTarım ve Orman Bakanı Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© İHA / MUSTAFA CENİK
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz" dedi.
Bakan Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi kendisine dün tevdi ettiğini belirten Kirişci, Erdoğan'a şükranlarını sundu. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:
"Tarım ve gıda herhangi bir sektör değil, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini ve stratejikliğini unutmamamız lazım. Önemli olan millete, sektöre hizmet. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor, bizi doyuran şey bizim tarlada, bağda, bahçede, ahırda, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Biz bunun bilincindeyiz. Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz."
Üreten herkesin toplumun baş tacı olduğunu dile getiren Kirişci, tarımın mevzuat yönünden bir sorunu olmadığını, süreç yönetimi konusunda çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
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