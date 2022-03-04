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https://tr.sputniknews.com/20220304/tcmb-kdv-indiriminin-etkisi-martta-gorulecek--1054425655.html
TCMB: KDV indiriminin etkisi martta görülecek
TCMB: KDV indiriminin etkisi martta görülecek
TCMB, Şubat ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. TCMB Şubat ayında tüketici fiyatlarındaki yükselişe en belirgin katkının gıda ve temel mal... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T11:57+0300
2022-03-04T11:57+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
kdv
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 50'yi aşan tüketici, yüzde 100'ü aşan üretici enflasyonuyla ilgili değerlendirmesini yayımladı.TCMB değerlendirmesinde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını, bu gelişmeye en belirgin katkının gıda ve temel mal gruplarından geldiğini belirtti.TCMB'nin değerlendirmesine göre, emtia fiyatlarında Ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlanmış ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedildi.Gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin alt gruplar genelinde devam ettiğini belirten TCMB son aylarda yüksek seyreden taze meyve ve sebze enflasyonundaki artışın bu dönemde hızlanmayı sürdürdüğünü de vurguladı. Raporda, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkisinin bir kısmının mart ayına sarkacağını öngörüldü.TCMB temel gıda ürünlerinde KDV'de yapılan 7 puanlık indirimin temel gıda ürünlerindeki daha olumsuz bir görünümü sınırladığını belirtti.TCMB, "Şubat ayının yarısında uygulanmaya başlanan KDV indirimlerinin gıda alt kalemlerinde etkisi görülmekle birlikte, indirim kaynaklı etkinin bir kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir." ifadelerini kullandıTemel mal fiyatlarındaki artış eğiliminin Şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda yükseldiğini vurgulayan TCMB değerlendirmesinde enerji fiyatlarına da vurgu yaptı.TCMB değerlendirmesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkilerinin yurt içi enerji fiyatlarına yansıdığı belirtildi.
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kdv

TCMB: KDV indiriminin etkisi martta görülecek

11:57 04.03.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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TCMB, Şubat ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. TCMB Şubat ayında tüketici fiyatlarındaki yükselişe en belirgin katkının gıda ve temel mal gruplarından geldiğine dikkat çekerken, olumsuz görünümü biraz sınırlandırdığını belirttiği temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkisinin bir kısmının mart ayına sarkacağını öngördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 50'yi aşan tüketici, yüzde 100'ü aşan üretici enflasyonuyla ilgili değerlendirmesini yayımladı.
TCMB değerlendirmesinde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını, bu gelişmeye en belirgin katkının gıda ve temel mal gruplarından geldiğini belirtti.
TCMB'nin değerlendirmesine göre, emtia fiyatlarında Ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlanmış ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedildi.
Gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin alt gruplar genelinde devam ettiğini belirten TCMB son aylarda yüksek seyreden taze meyve ve sebze enflasyonundaki artışın bu dönemde hızlanmayı sürdürdüğünü de vurguladı. Raporda, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkisinin bir kısmının mart ayına sarkacağını öngörüldü.
TCMB temel gıda ürünlerinde KDV'de yapılan 7 puanlık indirimin temel gıda ürünlerindeki daha olumsuz bir görünümü sınırladığını belirtti.
TCMB, "Şubat ayının yarısında uygulanmaya başlanan KDV indirimlerinin gıda alt kalemlerinde etkisi görülmekle birlikte, indirim kaynaklı etkinin bir kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir." ifadelerini kullandı
Temel mal fiyatlarındaki artış eğiliminin Şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda yükseldiğini vurgulayan TCMB değerlendirmesinde enerji fiyatlarına da vurgu yaptı.
TCMB değerlendirmesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkilerinin yurt içi enerji fiyatlarına yansıdığı belirtildi.
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