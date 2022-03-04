https://tr.sputniknews.com/20220304/tekirdag-belediyesinin-yuzde-50-zam-teklifine-chpliler-de-karsi-cikti-su-zammi-yuzde-35-oldu-1054436123.html

Tekirdağ Belediyesi'nin yüzde 50 zam teklifine CHP'liler de karşı çıktı, su zammı yüzde 35 oldu

Tekirdağ Belediyesi'nin yüzde 50 zam teklifine CHP'liler de karşı çıktı, su zammı yüzde 35 oldu

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın suya yüzde 50 zam teklifine CHP'li komisyon üyeleri de ret oyu verdi. Suya zam oranı, oy çokluğuyla... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T15:52+0300

2022-03-04T15:52+0300

2022-03-04T15:59+0300

zam

ekonomi

tekirdağ

chp

su

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), su zammını görüşmek için olağanüstü genel kurulu toplandı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel ile genel kurul üyeleri katıldı. Başkan Albayrak toplantıda, suya yüzde 50 zam yapılması için önerge verdi. Önerge üzerine toplantıya 15 dakika ara verilmesinin ardından komisyondaki CHP'li 6, AK Parti'li 3 üye yüzde 50 zam teklifini kabul etmedi, suya oy çokluğuyla yüzde 35 zam yapılmasını genel kurula sundu.Albayrak: Teklifimi reddetmeyinKomisyon kararının ardından genel kurul üyelerini seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:"Biz niye bugün buraya gelme ihtiyacını hissettik birden bire, bir günde elektrik fiyatlarına yüzde 137 zam gelince ne yaparız diye bunun çalışması ve kısa vadede olağanüstü bir toplantı yaptık. Ama burada bir şey daha oldu. Bizim ayda 12 milyon lira TREDAŞ'a ödediğimiz elektrik parası bir anda 25 milyona çıktı. Ama daha ilginci oldu. Bizden her ay 4 taksitte, her hafta 4 ayrı ödeme ile para alan TREDAŞ, 12 milyon lira parayı bundan sonra peşin istiyorum dedi. Bugün dediğim gibi enflasyon insin, suyu biz de indiririz. Elektrikte vergiyi bugün kaldırın, yarın biz de kaldıralım. Ama şu anda bizim yatırım yapmamız lazım. Hemen reddetmeyin, lütfen hemen reddetmeyin çok rica ediyorum. Ama bugün tarihi bir oylama yapıyoruz. Tekirdağ'ın geleceğine yönelik yatırımlar ile ilgili önemli bir görevimiz var. Onun için bu yatırımları yapmamız lazım, önemlidir bu yatırımlar. Sizden ricam AK Parti grubu lütfen hayır vermeyin, biraz vicdanınıza koyun Tekirdağ'ın geleceğini oylayacağız, sonra vicdanen çok rahatsız oluruz. CHP grubundan ricam lütfen arkadaşlar yüzde 35'te ısrar etmeyin, bugün bu meclisten yüzde 50 kararını çıkartalım. Özellikle rica ediyorum. Bakın verirsiniz, vermezsiniz. Kimseye kalkıp da zorla oy verdirtecek halimiz yok ama ben bu gerçekleri ortaya koydum. Yatırım yapacağım diyorum, yüzde 35 sadece elektriği karşılar ama bu sadece elektrikle olmuyor yani, pompası var, sistemi var, borusu var, kapağı var."Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından genel kurul üyeleri komisyonun sunduğu suya yüzde 35 zammı oy çokluğuyla kabul etti.Yüksel: İş bilmezliklerini vatandaşın sırtına yüklüyorlarGenel kurulun ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, geçen yılın ardından her ay suya düzenli yüzde 60'a varan zam yapıldığını söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220222/izmirde-suya-yuzde-30-zam-1054103138.html

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