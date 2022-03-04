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https://tr.sputniknews.com/20220304/thy-ic-hat-ucuslarinda-pcr-testi-kaldirildi-1054433909.html
THY: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı
THY: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve tüm uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
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Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220304/icisleri-bakanligindan-maske-genelgesi-1054423149.html
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thy, pcr, hes kodu, korona, genelge

THY: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı

14:45 04.03.2022
© AATürk Hava Yolları iç hatlar, havaalanı
Türk Hava Yolları iç hatlar, havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve tüm uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.
İstanbul - koronavirüs - maske - toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
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İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi: Toplu taşımada zorunluluk devam ediyor
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