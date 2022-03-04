https://tr.sputniknews.com/20220304/thy-ic-hat-ucuslarinda-pcr-testi-kaldirildi-1054433909.html

THY: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı

THY: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve tüm uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T14:45+0300

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Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220304/icisleri-bakanligindan-maske-genelgesi-1054423149.html

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