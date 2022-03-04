UEFA'dan Avrupa Süper Ligi projesi hakkında yaptırım sinyali

“Avrupa Süper Ligi’nden konuşanların futboldan bahsetmediğini söylemeliyim. Futbol dışı bu projeden bıktım, usandım. Önce bu saçmalıkları bir pandeminin ortasında başlattılar. Şimdi bu şartlarda başka bir fikri ortaya koymayı planladıklarına dair yazılar okuyoruz. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmak zorundamıyım? Belli ki paralel bir dünyada yaşıyorlar.”