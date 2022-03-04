https://tr.sputniknews.com/20220304/uefadan-avrupa-super-ligi-projesi-hakkinda-yaptirim-sinyali-1054431118.html
UEFA'dan Avrupa Süper Ligi projesi hakkında yaptırım sinyali
UEFA'dan Avrupa Süper Ligi projesi hakkında yaptırım sinyali
UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi’ni yeniden canlandırmayı planlayan kulüpleri net bir dille uyardı. Ceferin, Süper Lig’e katılım gösteren takımların... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T13:31+0300
2022-03-04T13:31+0300
2022-03-04T13:35+0300
avrupa süper ligi
spor
uefa
yaptırım
aleksander ceferin
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Real Madrid, Barcelona ve Juventus’un projeyi yeniden canlandırmayı planladığı iddia edilirken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Londra’daki Futbol Zirvesi’nde konuştu. NTV Spor'un aktardığına göre Ceferin, şunları söyledi:Ceferin, etkinliğe katılan ve projenin destekçilerinden Juventus Başkanı Andrea Agnelli’yi doğrudan hedef aldı:Ceferin, Avrupa Süper Lig’ini yeniden canlandırılmanın sonuçlarını üç kulübe açıkça hatırlattı:
https://tr.sputniknews.com/20210907/barcelona-baskani-laporta-avrupa-super-liginin-hayata-gecirilmesinin-engellenemeyecegini-savundu-1048687696.html
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avrupa süper ligi, uefa, yaptırım, aleksander ceferin
UEFA'dan Avrupa Süper Ligi projesi hakkında yaptırım sinyali
13:31 04.03.2022 (güncellendi: 13:35 04.03.2022) Abone ol
UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi’ni yeniden canlandırmayı planlayan kulüpleri net bir dille uyardı. Ceferin, Süper Lig’e katılım gösteren takımların UEFA organizasyonlarında yer almayacağını söyledi.
Real Madrid, Barcelona ve Juventus’un projeyi yeniden canlandırmayı planladığı iddia edilirken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Londra’daki Futbol Zirvesi’nde konuştu.
NTV Spor'un aktardığına göre Ceferin, şunları söyledi:
“Avrupa Süper Ligi’nden konuşanların futboldan bahsetmediğini söylemeliyim. Futbol dışı bu projeden bıktım, usandım. Önce bu saçmalıkları bir pandeminin ortasında başlattılar. Şimdi bu şartlarda başka bir fikri ortaya koymayı planladıklarına dair yazılar okuyoruz. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmak zorundamıyım? Belli ki paralel bir dünyada yaşıyorlar.”
Ceferin, etkinliğe katılan ve projenin destekçilerinden Juventus Başkanı Andrea Agnelli’yi doğrudan hedef aldı:
“UEFA’yı ve ECA’yı (Avrupa Kulüpler Birliği) eleştirdiler… İçlerinden biri ECA’nın başkanıydı. Agnelli’nin Süper Lig’i başlatmadan bir hafta önce sistemi övdüğü belgelerim var. lİk Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi.”
Ceferin, Avrupa Süper Lig’ini yeniden canlandırılmanın sonuçlarını üç kulübe açıkça hatırlattı:
“Kendi aralarında oynayabilirler, kimse onları yasaklamıyor. Ancak kendi organizasyonlarında oynarlarsa bizim rekabetimizde yer alamazlar.”