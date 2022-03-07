https://tr.sputniknews.com/20220307/2-bin-yillik-tarihi-roma-hamaminda-sular-cekildi-1054489671.html

2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı'nda sular çekildi

2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı'nda sular çekildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ‘Kral Kızı’ adıyla da bilinen tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra 2 bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkat çeken Roma... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T12:17+0300

2022-03-07T12:17+0300

2022-03-07T12:21+0300

yozgat

yaşam

roma hamamı

kuraklık

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Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul ediliyor.Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sarıkaya Belediyesi’nce, 2014 yılında yapılan kazılar sonrası gün yüzüne çıkartılan Roma Hamamı, ilginç mimarisi, tarihi ve iki bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki suyu ile dikkat çekiyor.Ancak Roma Hamamı’nda 2 bin yıldır hiç kesilmeden çıkan termal suyun, bu yıl ilk kez kaybolması ve antik havuzların yaklaşık 4 aydır, boş kalması ilçe halkını endişelendirmeye başladı. Son yıllarda mevsimin kurak geçmesi ve Yozgat’ta yaşanan jeolojik sebepler nedeniyle kaybolduğu tahmin edilen termal suyun akıbeti ilçede merak konusu oldu. İlçe halkından Zekeriya Kaplan, Roma Hamamı’nda bulunan havuzların sularının çekildiğini söyledi:'Romatizmaya, kadın hastalıklarına birebir'Kaplan, tarihi yapının turizme kazandırılmasını istediklerini paylaştı:Roma Hamamı’nın sularının şifalı olduğunu belirten Celal Ünal ise, “Ben buraya şifa için girerdim. Romatizmaya, kadın hastalıklarına birebir. Bu yer dünyada iki tane. Devletimiz sahip çıkarsa burası bulunmaz bir nimet. Turizme elverişli bir yer. İç Anadolu’nun en güzel yeri burası. Çocukluğumdan beri ben buradayım, buraya dünyanın her yerinden insanlar şifa için gelirdi. Şifa bulur giderdi” ifadelerinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220112/2021-dunyada-en-sicak-besinci-yil-olarak-kayitlara-gecti-1052661759.html

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yozgat, roma hamamı, kuraklık