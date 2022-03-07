https://tr.sputniknews.com/20220307/ak-parti-sozcusu-celik-adalet-reformu-bircok-nefret-eyleminin-onlenmesine-donuk-mekanizma-olacak-1054502536.html

Ömer Çelik: Adalet reformu, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük bir mekanizma olacak

Ömer Çelik: Adalet reformu, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük bir mekanizma olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adalet reformu karara bağlandığı takdirde, hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, birçok... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T18:40+0300

2022-03-07T18:40+0300

2022-03-07T20:51+0300

politika

ömer çelik

ak parti

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Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.Ayçiçek yağı konusunda stok sıkıntısının olmadığını dile getiren Sözcü Çelik, "Dünyada tedarik zinciri ile ilgili ciddi akşamların olduğunu görüyoruz. Stok sorunu yok. Cumhurbaşkanımız en küçük haberi bile en ayrıntılı olarak inceletiyor. Bakanlıklarımız net açıklama yapıyor. Zaman zaman sıkıntılar olabilir ama Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız net açıklama yapıyorlar. Bunun gıda sıkıntısı olmadığını ifade ediyorlar. Stokçuluk konusunda da hassas çalışma yürütülüyor. Sosyal medya kontrolsüz alan. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, her an sürekli olarak ilgilenmeye mecburuz, burada esas olan vatandaşlarımızın Bakanlıkların açıklamalarını takip etmeleridir. Stokçuluk konusunda hassas çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.Mart ayının pek çok açıdan önemli anlamlar ve semboller ifade ettiğini dile getiren Çelik, seçimlerden galip çıkan partinin genel başkanı olmasına rağmen Türkiye'deki vesayet anlayışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığının önünü kestiğini, bu engelin de 9 Mart'ta yapılan Siirt'teki seçimin ardından kalktığını anımsattı.9 Mart'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi, ardından da 14 Mart'ta Başbakanlık makamına gelmesinin yıl dönümü olduğunu söyleyen Çelik, bu günün; Türkiye'nin bu tip sahte, suni birtakım yanlışlarla demokrasisini sakatlayan bütün vesayet dinamiklerinden kurtulmaya başladığının yıl dönümü olduğunu vurguladı.'Adalet reformu tartışıldı'MYK Toplantısı'nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün arifesinde gerçekleştiğini dile getiren Çelik, toplantıda ağırlıklı olarak adalet reformunun tartışıldığını bildirdi.Kadına şiddetin önlenmesine dönük yapılacakların da reform içerisinde yer aldığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, taciz eylemleriyle kasten öldürme, yaralama, işkence, eziyet gibi suçlar, kadına karşı işlenmişse cezalarının daha da artırılacağını açıkladığını aktaran Çelik, bütün bunların MYK'de kapsamlı bir şekilde, adalet reformunun parçası olarak ele alındığını belirtti.Çelik, "Adalet reformu karara bağlandığı takdirde, hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır." diye konuştu.'1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı'AK Parti'nin eser siyasetine güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Çelik, şunları söyledi:"Önümüzde önemli bir gündem maddesi var. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl döneminde hizmete girecek dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. İnşallah 18 Mart günü, bütün vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak bu köprüde hep beraber o tarihi güne şahitlik etmek üzere bekliyoruz."

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ömer çelik, ak parti