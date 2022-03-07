https://tr.sputniknews.com/20220307/aksenerden-8-mart-paylasimi-istanbul-sozlesmesi-derhal-imzalanmalidir-1054508311.html

Akşener'den 8 Mart paylaşımı: İstanbul Sözleşmesi derhal imzalanmalıdır

Akşener'den 8 Mart paylaşımı: İstanbul Sözleşmesi derhal imzalanmalıdır

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Türk kadınlarının sorunlarından bahseden Akşener... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T23:20+0300

2022-03-07T23:20+0300

2022-03-07T23:20+0300

politika

meral akşener

8 mart dünya kadınlar günü

istanbul sözleşmesi

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8 Mart dünya Kadınlar Günü için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.Videoyu ”Değerli Türk kadınları… Madem yarın #8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Gelin, hem dertleşelim hem de Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım… Engellerden, baskılardan ve korkulardan uzak; Umutlu, mutlu ve iyi günlerimize inanın, çok az kaldı” notuyla paylaşan Akşener videoda, “Türk kadının mücadelesinin tarihini eski olduğunu ve Türk kadınlarının hakları için mücadele etmediği hakkındaki görüşlerin kadınların pasifize etmek için söylendiğini belirtti.İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yapan Akşener, ” Bu konuları çözmek Türkiye için çok önemli bir meseledir. Bunun yolu da İstanbul Sözleşmesi’ni derhal imzalamaktır.” dedi.

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meral akşener, 8 mart dünya kadınlar günü, istanbul sözleşmesi