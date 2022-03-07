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Akşener'den 8 Mart paylaşımı: İstanbul Sözleşmesi derhal imzalanmalıdır
Akşener'den 8 Mart paylaşımı: İstanbul Sözleşmesi derhal imzalanmalıdır
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Türk kadınlarının sorunlarından bahseden Akşener... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T23:20+0300
2022-03-07T23:20+0300
politika
meral akşener
8 mart dünya kadınlar günü
istanbul sözleşmesi
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8 Mart dünya Kadınlar Günü için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.Videoyu ”Değerli Türk kadınları… Madem yarın #8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Gelin, hem dertleşelim hem de Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım… Engellerden, baskılardan ve korkulardan uzak; Umutlu, mutlu ve iyi günlerimize inanın, çok az kaldı” notuyla paylaşan Akşener videoda, “Türk kadının mücadelesinin tarihini eski olduğunu ve Türk kadınlarının hakları için mücadele etmediği hakkındaki görüşlerin kadınların pasifize etmek için söylendiğini belirtti.İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yapan Akşener, ” Bu konuları çözmek Türkiye için çok önemli bir meseledir. Bunun yolu da İstanbul Sözleşmesi’ni derhal imzalamaktır.” dedi.
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meral akşener, 8 mart dünya kadınlar günü, istanbul sözleşmesi

Akşener'den 8 Mart paylaşımı: İstanbul Sözleşmesi derhal imzalanmalıdır

23:20 07.03.2022
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Türk kadınlarının sorunlarından bahseden Akşener, "İstanbul Sözleşmesi derhal imzalanmalıdır" dedi.
8 Mart dünya Kadınlar Günü için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Videoyu ”Değerli Türk kadınları… Madem yarın #8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Gelin, hem dertleşelim hem de Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım… Engellerden, baskılardan ve korkulardan uzak; Umutlu, mutlu ve iyi günlerimize inanın, çok az kaldı” notuyla paylaşan Akşener videoda, “Türk kadının mücadelesinin tarihini eski olduğunu ve Türk kadınlarının hakları için mücadele etmediği hakkındaki görüşlerin kadınların pasifize etmek için söylendiğini belirtti.
İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yapan Akşener, ” Bu konuları çözmek Türkiye için çok önemli bir meseledir. Bunun yolu da İstanbul Sözleşmesi’ni derhal imzalamaktır.” dedi.
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