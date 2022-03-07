https://tr.sputniknews.com/20220307/almanyanin-karari-antalyada-tatilin-onunu-acti-1054488002.html

Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı

Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya'da aşısız insanların seyahatini kısıtlayan uygulamanın sona erdiğini hatırlatarak... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T11:47+0300

2022-03-07T11:47+0300

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türkiye

turist

almanya

antalya

karar

turizm

tatil

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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya'nın yıl boyunca uyguladığı ve özellikle aşısız insanların seyahatini kısıtlayan 'yüksek rizikolu ülke' uygulamasının, 3 Mart itibarıyla sonlandırıldığını kaydetti. Bu kararla, aşısız olanların sadece PCR testi yaptırarak istedikleri ülkeye seyahat edebileceklerini belirten Yavuz "Zorunlu kılınan birçok formu doldurmaktan da kurtulacaklar" dedi.Daha önceki uygulamanın özellikle çocuklu aileler tarafından şiddetle eleştirildiğini anlatan Yavuz, "Bu karara göre 'yüksek rizikolu' ülkelerden dönen ve aşı olmamış tatilciler 5 günlük karantinaya girmek zorundaydı. Yaz aylarından beri yaklaşık 100 ülke yüksek rizikolu statüsünde tutuluyor. Böylelikle aşı olamamış veya olmak istemeyenlere seyahat imkanı engelleniyordu. Bununla beraber çocuklarının aşı sırası gelmediğinden çocuklu ailelerin tatil yapma imkanı ortadan kalkıyordu" diye konuştu.Karar 20 mi̇lyon ki̇şi̇yi̇ etki̇leyecekAlmanya'nın bu kararıyla aşısızlara koyduğu izole kararlarını tedbiri elden bırakmamak şartıyla yumuşattığını dile getiren Yavuz, "John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, bugüne kadar Alman halkının yüzde 75'i aşılandı. Aşılanmayan kesim sırası gelmeyen çocuklar ve aşı karşıtları. Mart ayı itibarıyla korona yasaklarını gevşeteceğini belirten Almanya, ilk adımı attı ve rizikolu saydığı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülkeyi, rizikosuz sınıfına aldı. Böylelikle yaklaşık 20 milyon aşısız Alman vatandaşının seyahati, yaptıracakları PCR test ile mümkün kılındı. Önemli bir kesimi çocuklardan oluşan aşısızlar böylelikle istedikleri ülkeye seyahat etme hakkına kavuştu" ifadelerini kullandı.Kararın Türkiye ve Almanların en çok tercih ettiği Antalya'ya etkisini değerlendiren Yavuz, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220221/yabanci-turist-sayisi-ocak-ayinda-yuzde-151-artti-1054072780.html

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turist, almanya, antalya, karar, turizm, tatil