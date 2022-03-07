https://tr.sputniknews.com/20220307/alzheimer-oldugu-iddia-edilen-muazzez-abacinin-menajeri-saglik-durumu-gayet-iyi-1054488996.html

Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'nın menajeri: Sağlık durumu gayet iyi

Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'nın menajeri: Sağlık durumu gayet iyi

Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. Abacı'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve sanatçının Amerika'dan döndüğünde sahne... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T12:01+0300

2022-03-07T12:01+0300

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muazzez abacı

yaşam

alzheimer hastalığı

yalanlama

şarkıcı

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Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili dün bir iddia ortaya atılmıştı. 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu ileri sürülmüştü. Ancak dedikodular doğru çıkmadı.‘Aslı yoktur!’Ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur" dedi.Taner Budak, sözlerini, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla" şeklinde sürdürdü.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muazzez abacı, alzheimer hastalığı, yalanlama, şarkıcı