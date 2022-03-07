https://tr.sputniknews.com/20220307/alzheimer-oldugu-iddia-edilen-muazzez-abacinin-menajeri-saglik-durumu-gayet-iyi-1054488996.html
Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'nın menajeri: Sağlık durumu gayet iyi
Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'nın menajeri: Sağlık durumu gayet iyi
Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. Abacı'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve sanatçının Amerika'dan döndüğünde sahne... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T12:01+0300
2022-03-07T12:01+0300
2022-03-07T12:05+0300
muazzez abacı
yaşam
alzheimer hastalığı
yalanlama
şarkıcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054488952_111:0:1700:894_1920x0_80_0_0_1164794a4833a9b764ef6071693b1217.jpg
Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili dün bir iddia ortaya atılmıştı. 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu ileri sürülmüştü. Ancak dedikodular doğru çıkmadı.‘Aslı yoktur!’Ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur" dedi.Taner Budak, sözlerini, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla" şeklinde sürdürdü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054488952_343:0:1535:894_1920x0_80_0_0_2fb7b28a484f61c6db3c49658c839e37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muazzez abacı, alzheimer hastalığı, yalanlama, şarkıcı
Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'nın menajeri: Sağlık durumu gayet iyi
12:01 07.03.2022 (güncellendi: 12:05 07.03.2022) Abone ol
Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. Abacı'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve sanatçının Amerika'dan döndüğünde sahne çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili dün bir iddia ortaya atılmıştı. 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu ileri sürülmüştü. Ancak dedikodular doğru çıkmadı.
‘Aslı yoktur!’
Ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur" dedi.
Taner Budak, sözlerini, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla" şeklinde sürdürdü.