https://tr.sputniknews.com/20220307/antalyada-belediye-calisan-kadin-personel-8-mart-kadinlar-gununde-idari-izinli-sayilacak-1054506307.html

Antalya'da belediyelerde çalışan kadın personel, 8 Mart Kadınlar Günü�'nde idari izinli sayılacak

Antalya'da belediyelerde çalışan kadın personel, 8 Mart Kadınlar Günü�'nde idari izinli sayılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçe belediyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadın personele bir... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T22:01+0300

2022-03-07T22:01+0300

2022-03-07T22:01+0300

türkiye

antalya

antalya büyükşehir belediyesi

8 mart dünya kadınlar günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054506215_0:68:1200:743_1920x0_80_0_0_cc8a797dd16933b26a9272e6907168a7.jpg

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart’ta idari izinli sayılacağını açıkladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Böcek, onlara çiçek hediye ederek, sohbet etti. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için gerçekleştirdikleri hizmetleri belediyenin kadın personellinin büyük katkısı ve gayretiyle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Böcek, emekleri için kadın çalışanlara teşekkür etti. Kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadın çalışanların bu özel günde idari izinli sayılacağını söyledi.Başkan Muhittin Böcek, “Bilim, eğitim, siyaset, iş dünyası, sanat, spor ve diğer tüm alanlarda başarılarıyla ülkemize değer katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Her zaman kadınlarımızın önünü açmaya devam edeceğiz. Elbirliğiyle çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de belediyedeki çalışan yönetici, memur, işçi ve şirket personeli 140 kadının 8 Mart Salı günü idari izinli sayılacağını ifade etti.

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, antalya büyükşehir belediyesi, 8 mart dünya kadınlar günü