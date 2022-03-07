Türkiye
CANLI | Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna’daki radikallerin bin 500 yabancıyı rehin tutmasından endişeliyiz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220307/antalyada-belediye-calisan-kadin-personel-8-mart-kadinlar-gununde-idari-izinli-sayilacak-1054506307.html
Antalya'da belediyelerde çalışan kadın personel, 8 Mart Kadınlar Günü�'nde idari izinli sayılacak
Antalya'da belediyelerde çalışan kadın personel, 8 Mart Kadınlar Günü�'nde idari izinli sayılacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçe belediyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadın personele bir... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T22:01+0300
2022-03-07T22:01+0300
türkiye
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
8 mart dünya kadınlar günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054506215_0:68:1200:743_1920x0_80_0_0_cc8a797dd16933b26a9272e6907168a7.jpg
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart’ta idari izinli sayılacağını açıkladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Böcek, onlara çiçek hediye ederek, sohbet etti. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için gerçekleştirdikleri hizmetleri belediyenin kadın personellinin büyük katkısı ve gayretiyle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Böcek, emekleri için kadın çalışanlara teşekkür etti. Kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadın çalışanların bu özel günde idari izinli sayılacağını söyledi.Başkan Muhittin Böcek, “Bilim, eğitim, siyaset, iş dünyası, sanat, spor ve diğer tüm alanlarda başarılarıyla ülkemize değer katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Her zaman kadınlarımızın önünü açmaya devam edeceğiz. Elbirliğiyle çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de belediyedeki çalışan yönetici, memur, işçi ve şirket personeli 140 kadının 8 Mart Salı günü idari izinli sayılacağını ifade etti.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054506215_60:0:1140:810_1920x0_80_0_0_2c5e5710d2a8e46d086fc03d57a1fb33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, 8 mart dünya kadınlar günü

Antalya'da belediyelerde çalışan kadın personel, 8 Mart Kadınlar Günü�'nde idari izinli sayılacak

22:01 07.03.2022
© AAAntalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçe belediyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadın personele bir günlük izin verdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart’ta idari izinli sayılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Böcek, onlara çiçek hediye ederek, sohbet etti. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için gerçekleştirdikleri hizmetleri belediyenin kadın personellinin büyük katkısı ve gayretiyle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Böcek, emekleri için kadın çalışanlara teşekkür etti. Kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadın çalışanların bu özel günde idari izinli sayılacağını söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, “Bilim, eğitim, siyaset, iş dünyası, sanat, spor ve diğer tüm alanlarda başarılarıyla ülkemize değer katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Her zaman kadınlarımızın önünü açmaya devam edeceğiz. Elbirliğiyle çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de belediyedeki çalışan yönetici, memur, işçi ve şirket personeli 140 kadının 8 Mart Salı günü idari izinli sayılacağını ifade etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала