https://tr.sputniknews.com/20220307/bakan-nebati-deik-heyetiyle-bir-araya-geldi-1054491711.html
Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi
Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile bir araya geldiğini duyurdu. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T13:24+0300
2022-03-07T13:24+0300
2022-03-07T15:29+0300
ekonomi
nureddin nebati
görüşme
dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)
deik
twitter
enflasyon
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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sn. Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyası ile istişarelerimize devam edeceğiz" dedi.DEİK Başkanı Nail Olpak da Bakan Nebati’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıyı değerlendirdi.Olpak, "Ülkemizin ekonomisini ve bundan sonraki süreç içerisinde taleplerimizi bakanımıza ilettik. Rusya-Ukrayna savaşı gibi sıcak bir gündemimiz var. Beklentimiz bir an önce bu savaşın sonlanmasıdır. Her iki ülkeyle çok yoğun ekonomik ilişkileri olan bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, her iki ülkeden de vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Rusya'ya yapılan kısıtlamaları düşündüğümüzde bundan sonraki süreçte nelerle karşı karşıya kalabileceğimiz konusunda değerlendirmeler yaptık" şeklinde konuştu.
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nureddin nebati, görüşme, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), deik, twitter , enflasyon
Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi
13:24 07.03.2022 (güncellendi: 15:29 07.03.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile bir araya geldiğini duyurdu.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sn. Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyası ile istişarelerimize devam edeceğiz" dedi.
DEİK Başkanı Nail Olpak da Bakan Nebati’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıyı değerlendirdi.
Olpak, "Ülkemizin ekonomisini ve bundan sonraki süreç içerisinde taleplerimizi bakanımıza ilettik. Rusya-Ukrayna savaşı gibi sıcak bir gündemimiz var. Beklentimiz bir an önce bu savaşın sonlanmasıdır. Her iki ülkeyle çok yoğun ekonomik ilişkileri olan bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, her iki ülkeden de vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Rusya'ya yapılan kısıtlamaları düşündüğümüzde bundan sonraki süreçte nelerle karşı karşıya kalabileceğimiz konusunda değerlendirmeler yaptık" şeklinde konuştu.