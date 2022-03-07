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Bakan Nebati: Stoklarımızda hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek kadar ayçiçek yağı var
Bakan Nebati: Stoklarımızda hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek kadar ayçiçek yağı var
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkede sanki yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de net bir şekilde operasyon çekeceğimizi... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T15:11+0300
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ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
ayçiçek yağı
yağ
zam
enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.Nebati, "Türkiye'nin bugün üretimi durdursa dahi Temmuz ayına yetecek kadar ayçiçek yağı var" açıklamasını yaptı. Nebati, "(Ayçiçek yağıyla ilgili) Yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden, 'yağ stoku bitmiştir, gidip alın' diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar" dedi.Bakan Nebati, fiyat istikrarının kalıcı olması için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni aktif olarak kullandıklarını belirtti.Nebati'nin öne çıkan açıklamaları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220307/turkiye-ziraatcilar-dernegi-turkiyede-sorun-yalniz-ayciceginde-degil-uretim-planlamasi-yok-1054494210.html
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nureddin nebati, ekonomi, ayçiçek yağı, yağ, zam, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati: Stoklarımızda hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek kadar ayçiçek yağı var

15:11 07.03.2022 (güncellendi: 16:01 07.03.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkede sanki yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.
Nebati, "Türkiye'nin bugün üretimi durdursa dahi Temmuz ayına yetecek kadar ayçiçek yağı var" açıklamasını yaptı. Nebati, "(Ayçiçek yağıyla ilgili) Yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden, 'yağ stoku bitmiştir, gidip alın' diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar" dedi.
Bakan Nebati, fiyat istikrarının kalıcı olması için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni aktif olarak kullandıklarını belirtti.
Nebati'nin öne çıkan açıklamaları şöyle:
"Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için Fiat İstikrarı Komitesi'ni aktif olarak kullanıyoruz. Bugün hiç birşey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar ayçiçek yağı var. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. 20 yıldır kimse hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirilmeyecek, bunun için her şeyi yapacağız. Ülkede sanki bir yokluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı, bizim de hazine olarak net bir operasyon çekeceğimizi herkes bilsin. Kişi başına geliriz artacak, ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz, gelişeceğiz, büyüyeceğiz ve her türlü enstrümanı kullanmaya devam edeceğiz. Kur korumalı hesapta dünyaya örnek olduk. Çok ciddi bir şekilde döviz hesaplara girdi, çok ciddi bir şekilde TL bu enstrümana giriş yaptı, son günlerdeki yaşananlara rağmen bu katılım devam ediyor. Altın tasarruf sistemiyle mutlak suretle Türkiye'de atıl duran altını ekonomiye kazandıracağız. Bu hafta itibariyla kamuyla iş yapan müteahhitlerimizin gecikmiş vergi borcu ile ilgili piyasayı rahatlatacak, daha da genişleyecek mahsuplaşmayı getirdik. Hazine destekli kefalet sistemiyle şirketlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. KGF ile gerek ihracat, gerek yatırımda her türlü özveride bulunmaya ve yeni kampanyalar açıklamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yeşil dönüşümünde her türlü adımı atacağız ve atmaya devam ediyoruz. Rusya - Ukrayna arasındaki gerginliğin ortaya çıkardığı gelişmeleri, risk ve tehditleri an be an izleyip değerlendiriyoruz. Her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır, o kolaylığı göreceğiz mutlaka."
Türkiye Ziraatçılar Derneği: Türkiye’de sorun yalnız ayçiçeğinde değil, üretim planlaması yok - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
SEYİR HALİ
Türkiye Ziraatçılar Derneği: Türkiye’de sorun yalnız ayçiçeğinde değil, üretim planlaması yok
14:12
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