Türkiye
CANLI | Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna’daki radikallerin bin 500 yabancıyı rehin tutmasından endişeliyiz
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220307/berat-albayraktan-kitap-burasi-cok-onemli-1054487615.html
Berat Albayrak'tan kitap: Burası çok önemli!
Berat Albayrak'tan kitap: Burası çok önemli!
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası çok önemli!' isimli kitap, 11 Şubat cuma günü satışa çıkıyor. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T11:36+0300
2022-03-07T11:39+0300
politika
berat albayrak
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
enerji
türkiye
kitap
turkuvaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043042864_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cf041582439a04c9ea6a498d3a8d6161.jpg
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir kitap yazdı. 'Burası çok önemli!' ismiyle piyasaya sürülecek olan kitap, Turkuvaz Kitap yayınevinden çıkacak.Albayrak kitabında özellikle enerji ve ekonomi konularını ele aldı.Kitabın tanıtım bülteni ise şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20211110/rasim-ozan-kutahyali-yeri-yerinden-oynatacak-bir-berat-albayrak-kitabi-geliyor-1050663448.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043042864_246:0:995:562_1920x0_80_0_0_349eea52b1a6a9a227d53d2aba7d2230.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
berat albayrak, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enerji, türkiye, kitap, turkuvaz

Berat Albayrak'tan kitap: Burası çok önemli!

11:36 07.03.2022 (güncellendi: 11:39 07.03.2022)
© AABerat Albayrak
Berat Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası çok önemli!' isimli kitap, 11 Şubat cuma günü satışa çıkıyor.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir kitap yazdı. 'Burası çok önemli!' ismiyle piyasaya sürülecek olan kitap, Turkuvaz Kitap yayınevinden çıkacak.
Albayrak kitabında özellikle enerji ve ekonomi konularını ele aldı.
Kitabın tanıtım bülteni ise şu şekilde:
"Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla... Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle... Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
POLİTİKA
Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor
10 Kasım 2021, 15:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала