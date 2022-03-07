https://tr.sputniknews.com/20220307/beykozda-iett-otobusu-4-otomobile-carpti-1054499796.html
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T17:08+0300
2022-03-07T17:08+0300
2022-03-07T17:18+0300
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kaza
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Çubuklu Caddesi'nde meydana gelen kazada İETT otobüsünün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220226/beyoglunda-iett-otobusu-halk-ekmek-bufesine-carpti-1054261519.html
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beykoz, iett, otobüs, kaza, araba, otomobil
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
17:08 07.03.2022 (güncellendi: 17:18 07.03.2022) Abone ol
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Çubuklu Caddesi'nde meydana gelen kazada İETT otobüsünün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.