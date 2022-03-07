https://tr.sputniknews.com/20220307/beykozda-iett-otobusu-4-otomobile-carpti-1054499796.html

Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı

Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı

Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T17:08+0300

2022-03-07T17:08+0300

2022-03-07T17:18+0300

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Çubuklu Caddesi'nde meydana gelen kazada İETT otobüsünün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

https://tr.sputniknews.com/20220226/beyoglunda-iett-otobusu-halk-ekmek-bufesine-carpti-1054261519.html

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beykoz, iett, otobüs, kaza, araba, otomobil