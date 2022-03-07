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Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
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beykoz
iett
otobüs
kaza
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Çubuklu Caddesi'nde meydana gelen kazada İETT otobüsünün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220226/beyoglunda-iett-otobusu-halk-ekmek-bufesine-carpti-1054261519.html
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beykoz, iett, otobüs, kaza, araba, otomobil

Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı

17:08 07.03.2022 (güncellendi: 17:18 07.03.2022)
© DHABeykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© DHA
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Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Çubuklu Caddesi'nde meydana gelen kazada İETT otobüsünün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
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Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı
26 Şubat, 15:52
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