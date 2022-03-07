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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Adıyaman’da işe gitmek için evden çıkan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T11:21+0300
2022-03-07T11:21+0300
türkiye
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
kadına şiddet
adıyaman
saldırı
anne
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Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1975. Sokak'ta meydana gelen olayda, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Remziye Y. sabah işe gitmek için evden çıktığı esnada, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Zeynal Y. ile karşılaştı. Zeynal Y., araçtan elinde pompalı tüfek ile inerek Zeliha Y.’ye ateş etti. Şüpheli şahıs olay yerinden aracıyla kaçtı.Çevredeki vatandaşlar silah sesiyle birlikte olay yerine gelerek 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Vatandaşlar başından ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri Adıyaman’ın giriş ve çıkışları, kavşaklarda şüpheliyi yakalamak için uygulama yaptı.Şüpheli şahıs daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220303/bosanma-asamasindaki-esi-tarafindan-4-yerinden-bicaklanmisti-ozellikle-kalbime-saplamaya-calisti--1054387619.html
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kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadına şiddet, adıyaman, eş, saldırı, anne

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

11:21 07.03.2022
© İHABoşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© İHA
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Adıyaman’da işe gitmek için evden çıkan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu.
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1975. Sokak'ta meydana gelen olayda, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Remziye Y. sabah işe gitmek için evden çıktığı esnada, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Zeynal Y. ile karşılaştı.
Zeynal Y., araçtan elinde pompalı tüfek ile inerek Zeliha Y.’ye ateş etti. Şüpheli şahıs olay yerinden aracıyla kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar silah sesiyle birlikte olay yerine gelerek 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Vatandaşlar başından ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri Adıyaman’ın giriş ve çıkışları, kavşaklarda şüpheliyi yakalamak için uygulama yaptı.
Şüpheli şahıs daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 4 yerinden bıçaklanmıştı: 'Özellikle kalbime saplamaya çalıştı' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
TÜRKİYE
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 4 yerinden bıçaklanmıştı: 'Özellikle kalbime saplamaya çalıştı'
3 Mart, 11:15
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