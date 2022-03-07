https://tr.sputniknews.com/20220307/buzu-kirip-gole-dalan-kurbaga-adamlardan-kadinlar-gunu-mesaji-su-altinda-gul-yapraklari-doktuler-1054502833.html
Buzu kırıp göle dalan 'Kurbağa Adamlar'dan Kadınlar Günü mesajı: Su altında gül yaprakları döktüler
Buzu kırıp göle dalan 'Kurbağa Adamlar'dan Kadınlar Günü mesajı: Su altında gül yaprakları döktüler
Konya'da 'kurbağa adam' olarak bilinen su altı polisleri, donduğu için buzla kaplı olan baraj gölüne dalıp, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan mesajlar... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T18:41+0300
2022-03-07T18:41+0300
2022-03-07T18:47+0300
8 mart dünya kadınlar günü
türkiye
kutlama
konya
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Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Su Altı Grup Amirliği ekipleri, 'Kadınlar Günü' nedeniyle eksi 10 derecenin etkisiyle donduğu için buzla kaplı baraj gölüne dalış yaptı.Dalgıç polisler su altında daha önce kağıda yazdıkları 'Hanımını döven Allah'a ve Resulüne hasım olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum' hadisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözü ile 'Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle? Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' mesajlarıyla Kadınlar Günü'nü kutladı. Daha sonra da gül yaprakları attı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/demet-evgar-metro-girisine-8-mart-pankarti-asti-ben-kadinim-oldurulmek-istemiyorum--1054491144.html
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8 mart dünya kadınlar günü, kutlama, konya
Buzu kırıp göle dalan 'Kurbağa Adamlar'dan Kadınlar Günü mesajı: Su altında gül yaprakları döktüler
18:41 07.03.2022 (güncellendi: 18:47 07.03.2022) Abone ol
Konya'da 'kurbağa adam' olarak bilinen su altı polisleri, donduğu için buzla kaplı olan baraj gölüne dalıp, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan mesajlar verdi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Su Altı Grup Amirliği ekipleri, 'Kadınlar Günü' nedeniyle eksi 10 derecenin etkisiyle donduğu için buzla kaplı baraj gölüne dalış yaptı.
Dalgıç polisler su altında daha önce kağıda yazdıkları 'Hanımını döven Allah'a ve Resulüne hasım olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum' hadisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözü ile 'Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle? Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' mesajlarıyla Kadınlar Günü'nü kutladı.
Daha sonra da gül yaprakları attı.