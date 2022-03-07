https://tr.sputniknews.com/20220307/buzu-kirip-gole-dalan-kurbaga-adamlardan-kadinlar-gunu-mesaji-su-altinda-gul-yapraklari-doktuler-1054502833.html

Buzu kırıp göle dalan 'Kurbağa Adamlar'dan Kadınlar Günü mesajı: Su altında gül yaprakları döktüler

Buzu kırıp göle dalan 'Kurbağa Adamlar'dan Kadınlar Günü mesajı: Su altında gül yaprakları döktüler

Konya'da 'kurbağa adam' olarak bilinen su altı polisleri, donduğu için buzla kaplı olan baraj gölüne dalıp, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan mesajlar... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T18:41+0300

2022-03-07T18:41+0300

2022-03-07T18:47+0300

8 mart dünya kadınlar günü

türkiye

kutlama

konya

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Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Su Altı Grup Amirliği ekipleri, 'Kadınlar Günü' nedeniyle eksi 10 derecenin etkisiyle donduğu için buzla kaplı baraj gölüne dalış yaptı.Dalgıç polisler su altında daha önce kağıda yazdıkları 'Hanımını döven Allah'a ve Resulüne hasım olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum' hadisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözü ile 'Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle? Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' mesajlarıyla Kadınlar Günü'nü kutladı. Daha sonra da gül yaprakları attı.

https://tr.sputniknews.com/20220307/demet-evgar-metro-girisine-8-mart-pankarti-asti-ben-kadinim-oldurulmek-istemiyorum--1054491144.html

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8 mart dünya kadınlar günü, kutlama, konya