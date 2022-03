Çavuşoğlu açıkladı: Antalya'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü zirve düzenlenecek

https://tr.sputniknews.com/20220307/cavusoglu-lavrov-ve-kuleba-ile-antalyada-gorusecegini-duyurdu-1054494425.html

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Antalya'da üçlü zirve düzenleyeceklerini duyurdu. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA ve TRT muhabirlerine Bakanlık'ta Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Moskova ile Kiev arasındaki müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Savaşta insani krizin ve can kayıplarının arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "1.7 milyon kişi şu ana kadar ülkeyi terk etti. Bunların bir kısmı da ülkemize geliyor. Biz de vatandaşlarımızın tahliyesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu sabah itibarıyla yaklaşık 12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik" dedi.Çavuşoğlu, Bakanlığın Koordinasyon ve Destek Merkezi'nde bir durum değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, toplantıya Türkiye'nin Ukrayna, Rusya, Polonya, Romanya ve Moldova büyükelçileri ile Odessa Başkonsolosunun da katıldığını söyledi.Bugün Kiev'den trenle, Lviv, Odessa ve Zaporijya'dan ise otobüslerle tahliye planladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumi'de insani koridorlar açılmasına karar verildi fakat sahada farklı durumlar ortaya çıkıyor. Kuzey'deki sınır kentlerinde, özellikle Çernigiv'de yaklaşık 30 vatandaşımız var, Sumi'de yaklaşık 180 vatandaşımız var ve güneyde, Herson'da yaklaşık 380 vatandaşımız var. Mariupol'da da yaklaşık 50 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın tahliyeleri için de çatışma bölgeleri olduğu için, bazı şehirler kuşatıldığı için hem Ukrayna tarafıyla hem de Rusya tarafıyla temas halindeyiz."Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ve Odessa Başkonsolosluğu'nu açık tuttuğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Misyonlarını açık tutan nadir ülkelerden bir tanesiyiz" dedi.Çavuşoğlu, hem Ukrayna'daki insanlara hem de komşu ülkelere geçenlere Türkiye'nin insani yardımlarını artırarak sürdürdüğünü belirterek, "En öncelikli amacımız çatışmaların bir an önce durdurulması" dedi.Saldırıdan önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin, Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla özellikle onları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Saldırının başlamasından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de yaklaşık 40 görüşme gerçekleştirdim. Bu süre zarfında Ukrayna Dışişleri Bakanı (Dmitriy) Kuleba ile 6, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmemiz buna dahil değil."Bakan Çavuşoğlu, bu görüşmeler neticesinde Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta görüşeceklerini belirterek, çatışmaların bir an önce durması ve kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye edilmesi sürecinde ve ülkede ortaya çıkan insani duruma müdahaleye destek verilmesinde emeği olan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.Rusya Dışişleri'nden doğrulamaRusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Dışişleri Bakanı Lavrov’un 10 Mart’ta Antalya’da Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geleceğini doğruladı.Söz konusu görüşmenin, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirileceği belirtildi.Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, açıklamasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın (pazar günü gerçekleştirdikleri) telefon görüşmesinde varılan anlaşmaya uygun olarak, Türkiye liderinin girişimi ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın görüşmesi planlanmaktadır, söz konusu görüşme Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

