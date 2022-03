https://tr.sputniknews.com/20220307/cem-yilmaz-akaryakit-zammi-vs-gibi-seyler-duyuyorum-etrafta-elele-verirsek-her-zorlugu-atlatiriz-1054507746.html

Cem Yılmaz: Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta, elele verirsek her zorluğu atlatırız

Cem Yılmaz: Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta, elele verirsek her zorluğu atlatırız

Komedyen Cem Yılmaz, akaryakıt zamlarıyla ilgili ironik paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta. Kesinlikle katılmıyorum... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına 1.44 lira zam geldi. Yılmaz kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda esprili bir dille tepkisini dile getirerek şunları söyledi:"Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlikle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin ! ? Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim.""Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu ! Kaç kere söylendi yani bunlar ! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen el ele verelim artık .❤️?"

