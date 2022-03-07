https://tr.sputniknews.com/20220307/cem-yilmaz-akaryakit-zammi-vs-gibi-seyler-duyuyorum-etrafta-elele-verirsek-her-zorlugu-atlatiriz-1054507746.html
Cem Yılmaz: Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta, elele verirsek her zorluğu atlatırız
Cem Yılmaz: Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta, elele verirsek her zorluğu atlatırız
Komedyen Cem Yılmaz, akaryakıt zamlarıyla ilgili ironik paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta. Kesinlikle katılmıyorum... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T23:03+0300
2022-03-07T23:03+0300
2022-03-07T23:03+0300
türkiye
cem yılmaz
akaryakıt zammı
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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına 1.44 lira zam geldi. Yılmaz kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda esprili bir dille tepkisini dile getirerek şunları söyledi:"Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlikle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin ! ? Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim.""Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu ! Kaç kere söylendi yani bunlar ! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen el ele verelim artık .❤️?"
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cem yılmaz, akaryakıt zammı
Cem Yılmaz: Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta, elele verirsek her zorluğu atlatırız
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Komedyen Cem Yılmaz, akaryakıt zamlarıyla ilgili ironik paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta. Kesinlikle katılmıyorum, bu tip söylemlerin karşısındayım. Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız" dedi.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına 1.44 lira zam geldi.
Yılmaz kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda esprili bir dille tepkisini dile getirerek şunları söyledi:
"Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlikle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin ! ? Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim."
"Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu ! Kaç kere söylendi yani bunlar ! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen el ele verelim artık .❤️?"