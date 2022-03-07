https://tr.sputniknews.com/20220307/corumda-12-kisi-metil-alkolden-zehirlendi-4unun-durumu-agir-1054493486.html
Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi, 4'ünün durumu ağır
Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi, 4'ünün durumu ağır
Çorum'da 12 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T14:04+0300
2022-03-07T14:04+0300
2022-03-07T14:04+0300
türkiye
alkol
alkol satışı
sahte içki
çorum
metil alkol
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Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 12 kişi zehirlendi. Nereden temin edildiği öğrenilemeyen metil alkolden yapılma içecekleri tüketen 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Alkol aldıktan bir süre sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan ve bir kısmı ambulanslara bir kısmı ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 12 vatandaştan 8'i vatandaş servislerde tedavi altına alındı. Şahıslardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/samsunda-sahte-ickiden-zehirlendigi-one-surulen-kisi-hayatini-kaybetti-1053996904.html
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alkol, alkol satışı, sahte içki, çorum, metil alkol
Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi, 4'ünün durumu ağır
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Çorum'da 12 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 12 kişi zehirlendi. Nereden temin edildiği öğrenilemeyen metil alkolden yapılma içecekleri tüketen 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alkol aldıktan bir süre sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan ve bir kısmı ambulanslara bir kısmı ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 12 vatandaştan 8'i vatandaş servislerde tedavi altına alındı. Şahıslardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.