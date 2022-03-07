https://tr.sputniknews.com/20220307/corumda-12-kisi-metil-alkolden-zehirlendi-4unun-durumu-agir-1054493486.html

Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi, 4'ünün durumu ağır

Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi, 4'ünün durumu ağır

Çorum'da 12 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T14:04+0300

2022-03-07T14:04+0300

2022-03-07T14:04+0300

türkiye

alkol

alkol satışı

sahte içki

çorum

metil alkol

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Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 12 kişi zehirlendi. Nereden temin edildiği öğrenilemeyen metil alkolden yapılma içecekleri tüketen 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Alkol aldıktan bir süre sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan ve bir kısmı ambulanslara bir kısmı ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 12 vatandaştan 8'i vatandaş servislerde tedavi altına alındı. Şahıslardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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