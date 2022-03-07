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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna’da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna’da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T10:45+0300
2022-03-07T10:49+0300
politika
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Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna’da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

10:45 07.03.2022 (güncellendi: 10:49 07.03.2022)
© AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı.
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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