https://tr.sputniknews.com/20220307/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-ukraynada-ilan-edilen-ateskesi-memnuniyetle-karsiliyoruz-1054486059.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna’da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna’da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T10:45+0300

2022-03-07T10:45+0300

2022-03-07T10:49+0300

politika

ibrahim kalın

ukrayna

rusya

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Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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ibrahim kalın, ukrayna, rusya