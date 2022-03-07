https://tr.sputniknews.com/20220307/demet-evgar-bm-kadin-biriminde-iyi-niyet-elcisi-oldu-1054497254.html

Demet Evgar, BM Kadın Birimi'nde İyi Niyet Elçisi oldu

Demet Evgar, BM Kadın Birimi'nde İyi Niyet Elçisi oldu

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Demet Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak ünlü oyuncuyu Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etti. Daha... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T15:41+0300

2022-03-07T15:41+0300

2022-03-07T15:47+0300

demet evgar

bm iyi niyet elçisi

kadın hakları

türkiye

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Oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ofisinin ilk iyi niyet elçisi olarak seçildi.Evgar'ın iyi niyet elçisi olmasını duyurmak amacıyla Conrad İstanbul Bosphorus'ta etkinlik düzenlendi.Etkinlikte konuşan BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova, Evgar'la çıktıkları yolculuğu anlatarak, başlattıkları kampanyanın toplumu dönüştürmek adına taşıdığı rolü aktardı.Varbanova, Evgar'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınların güçlenmesi için önemli bir rol oynadığını belirtti:Bunun büyük bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Evgar, "Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin ortaklığıyla güçlendirerek daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikayesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum" diye konuştu.'Ben Kadınım, Farkındayım, Değişiyorum ve Değiştiriyorum' diyerek yola çıktıklarını ifade eden Evgar, şöyle devam etti:'Sesin tüm kadınların sesi olsun'Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına verdiği destekle bilinen oyuncu Evgar, parçası olduğu bir kamusal alan projesiyle dikkati çekti. Evgar, '#BenKadınım kampanyasıyla sen de bize katıl! Sesin tüm kadınların sesi olsun' sloganıyla tüm kadınları güçlerini fark etmeye ve eşitlik için birlik olmaya çağırdı.İş birliği kapsamında Evgar’la yürütülecek kampanyanın temel amacı, kadınlara toplumda kendilerine biçilen konuma ilişkin bilinç kazandırmak. Kampanya ile kadınların potansiyellerini farkında olmaları, sessiz kalmamaları, şiddet ve ayrımcılığa karşı birlik olmalarını ve gerekli başvuru mekanizmalarını kullanmaları hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220307/demet-evgar-metro-girisine-8-mart-pankarti-asti-ben-kadinim-oldurulmek-istemiyorum--1054491144.html

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demet evgar, bm iyi niyet elçisi, kadın hakları