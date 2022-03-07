https://tr.sputniknews.com/20220307/demet-evgar-metro-girisine-8-mart-pankarti-asti-ben-kadinim-oldurulmek-istemiyorum--1054491144.html

Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı: 'Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum'

Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı: 'Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum'

Demet Evgar, hazırladığı pankartı metro girişine asarak, çevresinde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Evgar, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T13:02+0300

2022-03-07T13:02+0300

2022-03-07T13:17+0300

demet evgar

yaşam

8 mart dünya kadınlar günü

protesto

farkındalık

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Ünlü oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde tek kişilik eylem gerçekleştirdi. Evgar, hazırladığı pankartı metronun girişine asarak, halka seslendi.Demet Evgar, pankartı hazırladığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.‘Sesinizi duyurun’Paylaşımında, “Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün” ifadelerine yer veren Evgar, takipçilerini ‘Ben Kadınım' etiketi ile seslerini duyurmaya çağırdı.Kalabalığa seslendiHazırladığı pankartı İstanbul'da metro girişine asan Evgar, çevresinde toplanan kalabalığa konuşarak, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” dedi. Çevredekiler, Demet Evgar'ın konuşmasını alkışlarla karşıladı.Demet Evgar'ın hazırladığı pankartta ise, “Ben kadınım, farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum” ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220307/egmden-8-mart-aciklamasi-izinsiz-yerlerde-eyleme-musaade-edilmeyecek-1054489899.html

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demet evgar, 8 mart dünya kadınlar günü, protesto, farkındalık