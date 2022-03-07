https://tr.sputniknews.com/20220307/demet-evgar-metro-girisine-8-mart-pankarti-asti-ben-kadinim-oldurulmek-istemiyorum--1054491144.html
Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı: 'Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum'
Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı: 'Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum'
Demet Evgar, hazırladığı pankartı metro girişine asarak, çevresinde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Evgar, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T13:02+0300
2022-03-07T13:02+0300
2022-03-07T13:17+0300
demet evgar
yaşam
8 mart dünya kadınlar günü
protesto
farkındalık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054490913_0:0:847:477_1920x0_80_0_0_90aef38a8571da84481481e0992a5a02.jpg
Ünlü oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde tek kişilik eylem gerçekleştirdi. Evgar, hazırladığı pankartı metronun girişine asarak, halka seslendi.Demet Evgar, pankartı hazırladığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.‘Sesinizi duyurun’Paylaşımında, “Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün” ifadelerine yer veren Evgar, takipçilerini ‘Ben Kadınım' etiketi ile seslerini duyurmaya çağırdı.Kalabalığa seslendiHazırladığı pankartı İstanbul'da metro girişine asan Evgar, çevresinde toplanan kalabalığa konuşarak, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” dedi. Çevredekiler, Demet Evgar'ın konuşmasını alkışlarla karşıladı.Demet Evgar'ın hazırladığı pankartta ise, “Ben kadınım, farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum” ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/egmden-8-mart-aciklamasi-izinsiz-yerlerde-eyleme-musaade-edilmeyecek-1054489899.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054490913_0:0:639:479_1920x0_80_0_0_e43c839e479b1dbc12cce52bf1fb9769.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
demet evgar, 8 mart dünya kadınlar günü, protesto, farkındalık
Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı: 'Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum'
13:02 07.03.2022 (güncellendi: 13:17 07.03.2022) Abone ol
Demet Evgar, hazırladığı pankartı metro girişine asarak, çevresinde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Evgar, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” diye konuşurken, çevredekiler oyuncuya alkışlarla destek verdi.
Ünlü oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde tek kişilik eylem gerçekleştirdi. Evgar, hazırladığı pankartı metronun girişine asarak, halka seslendi.
Demet Evgar, pankartı hazırladığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
‘Sesinizi duyurun’
Paylaşımında, “Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün” ifadelerine yer veren Evgar, takipçilerini ‘Ben Kadınım' etiketi ile seslerini duyurmaya çağırdı.
Kalabalığa seslendi
Hazırladığı pankartı İstanbul'da metro girişine asan Evgar, çevresinde toplanan kalabalığa konuşarak, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” dedi. Çevredekiler, Demet Evgar'ın konuşmasını alkışlarla karşıladı.
Demet Evgar'ın hazırladığı pankartta ise, “Ben kadınım, farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum” ifadeleri yer aldı.