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Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı
Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T22:07+0300
2022-03-07T22:09+0300
spor
beşiktaş
başakşehir
spor toto süper lig
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın golleri 41. dakikada Güven Yalçın ve 54. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.Başakşehir'in gollerini ise 35. dakikada Trezeguet ve 45+3'te Stefano Okaka kaydetti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 28. haftayı 47 puanla 3. sırada tamamlarken, 45 puanlı Beşiktaş 7. sırada yer aldı.
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beşiktaş, başakşehir, spor toto süper lig

Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı

22:07 07.03.2022 (güncellendi: 22:09 07.03.2022)
© AABeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın golleri 41. dakikada Güven Yalçın ve 54. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.
Başakşehir'in gollerini ise 35. dakikada Trezeguet ve 45+3'te Stefano Okaka kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 28. haftayı 47 puanla 3. sırada tamamlarken, 45 puanlı Beşiktaş 7. sırada yer aldı.
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