Donbass operasyonu | Rusya, sivillerin tahliyesi için 'sessizlik rejimi' ilan etti

Moskova-Kiev heyetleri arasındaki görüşmelerin üçüncü turunun sona ermesinin ardından Rusya, sabah 10.00’dan itibaren sivillerin Kiev, Harkov, Çernigov, Sumi ve Mariupol'dan ayrılabilmesi için ‘sessizlik rejimi’ ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Putin "Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor" açıklamasını yaptı.
Antalya Diplomasi Forumu'nda 10 Mart'ta yapılacak Türkiye- Ukrayna- Rusya arasındaki üçlü görüşme gibi daha üst seviye temasların yanı sıra Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün üçüncü görüşmeyi gerçekleştirdi.
Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, “Dürüst olacağım, müzakerelerden beklentilerimiz gerçekleşmedi. Ancak bir dahaki sefere daha önemli bir adım atabileceğimizi umuyoruz” diyerek, görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.
Rusya heyetinin üyesi Rus milletvekili Leonid Slutskiy, görüşme bittikten sonra yaptığı açıklamada, “Görüşmelere gerçekten hızlı bir şekilde devam edilecek. Sonraki adımda, bir adım sonra nihai sonuç alınacağı yanılsamasına kapılmıyoruz. Bu, oldukça zor ve tutarlı bir çalışma olacak" ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı ve Belarus’taki görüşmelerde Ukrayna heyetinin üyesi Mihail Podolyak, görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Podolyak, paylaşımında “Ateşkesin sağlanması ve genel olarak silahlı eylemlerin son erdirilmesi dahil anahtar siyasi yol açısından yoğun görüşmelere devam edilecek. Bugün, durumu önemli ölçüde iyileştirecek hiçbir sonuç henüz yok. Yine de bir kez daha altını çiziyorum görüşmelere devam edilecek” açıklamasında bulundu.
04:34 08.03.2022
Japonya büyükelçiliği personeli, Ukrayna’dan ayrılıyor
Japonya hükümeti, Ukrayna'da bulunan tüm Japonya Büyükelçiliği personelinin geçici olarak ülkeyi terk edeceğini açıkladı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da bulunan tüm Japonya Büyükelçiliği personelinin geçici olarak ülkeyi terk edeceği bildirildi.
Rusya’nın Donbass’a gerçekleştirdiği operasyon öncesinde Kiev'de çalışan fakat geçen hafta güvenlik gerekçesiyle Lviv kentindeki geçici irtibat bürosuna taşınan diplomatik personelin tahliyesine gerekçe olarak, 'Lviv'de de giderek artan güvenlik riski' gösterildi. Polonya sınırına yakın bir bölgede bulunan irtibat bürosunun kapatılmayacağı ve çalışmaların orada süreceği belirtildi.
Rusya’nın Donbass’a gerçekleştirdiği operasyon öncesinde Kiev'de çalışan fakat geçen hafta güvenlik gerekçesiyle Lviv kentindeki geçici irtibat bürosuna taşınan diplomatik personelin tahliyesine gerekçe olarak, 'Lviv'de de giderek artan güvenlik riski' gösterildi. Polonya sınırına yakın bir bölgede bulunan irtibat bürosunun kapatılmayacağı ve çalışmaların orada süreceği belirtildi.
04:18 08.03.2022
Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı
Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan paketin 350 milyon dolar tutarında ek kredi ile Hollanda ve İsveç'ten 139 milyon dolarlık teminatı içerdiği aktarıldı.
Açıklamada, pakete İngiltere, Danimarka, Letonya, Litvanya ve İzlanda'dan 134 milyon dolarlık hibenin yanı sıra Japonya'dan 100 milyon dolarlık finansmanın da dahil olduğu kaydedildi.
Bankanın açıklamasında, böylece Ukrayna için ayrılan toplam destek tutarının 723 milyon doları bulduğu belirtildi.
Söz konusu desteğin Ukrayna hükümetinin kritik hizmetleri sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi ile Ukraynalı mültecileri kabul eden komşu ülkelere yönelik ilave bir destek de hazırladığı bildirildi.
03:36 08.03.2022
Zelenskiy: Müzakerelere devam edeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini belirtti.
Zelenskiy, Donbass operasyonun başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi. Kendisinin başkent Kiev'de bulunduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında 3. tur müzakerelerin Belarus'ta dün yapıldığını söyledi.
Zelenskiy, şunları kaydetti:
Zelenskiy, Donbass operasyonun başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi. Kendisinin başkent Kiev'de bulunduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında 3. tur müzakerelerin Belarus'ta dün yapıldığını söyledi.
Zelenskiy, şunları kaydetti:
"3. tur müzakerelerin son olduğunu söylemek isterdik ancak gerçekçiyiz. Bu nedenle, halka 'bu şekilde barışa varacağız' demek için yol bulana kadar müzakerelerde konuşacağız ve ısrar edeceğiz"
Bununla birlikte Zelenskiy'nin, Rus Silahlı Kuvvetleri’ne savaşmak üzere uluslararası barış operasyonlarında yer alan askeri birliklerin askeri eylemler için çağırılması yönünde kararname imzaladığı belirtildi.
02:12 08.03.2022
02:02 08.03.2022
IBM, Rusya’daki tüm faaliyetlerini askıya aldı
Reuters haber ajansında yer alan habere göre, ABD merkezli bilgisayar firması IBM, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ülkedeki tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
01:48 08.03.2022
Rusya, dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu
Ukrayna operasyonu sonrası Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.
Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı.
Böylece Rusya’ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 5 bin 530'u aştı.
01:14 08.03.2022
Rusya: ABD Donanmasına ait muhripler Baltık Denizi'ne girdi
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, ABD Donanmasına ait güdümlü füzeler taşıyan USS Donald Cook ve Forrest Sherman muhriplerinin Baltık Denizi’ne girdiklerini duyurdu.
Merkezden yapılan açıklamada, Baltık Filosu güçlerinin ve araçlarının Amerikan muhriplerinin eylemlerini takibe aldıkları vurgulandı.
00:29 08.03.2022
00:07 08.03.2022
Moskova'da son 8 yılda Donbass'ta hayatını kaybeden çocuklar anısına sergi
Rusya'nın başkenti Moskova’da, Donbass ve güneydoğu Ukrayna'da 8 yıldır devam eden çatışmalarda Ukrayna ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının yer aldığı bir sergi oluşturuldu.
23:45 07.03.2022
Rusya, sivillerin tahliyesi için 8 Mart'tan itibaren 'sessizlik rejimi' ilan etti
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’da kurduğu insani yardım karargahı, Rusya’nın 8 Mart Moskova saati ile 10.00’dan (TSİ ile aynı) itibaren sivillerin Kiev, Harkov, Çernigov, Sumi ve Mariupol'dan ayrılabilmesi için ‘sessizlik rejimi’ ilan ettiğini duyurdu.
Açıklamada, “8 Mart 2022 Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani yardım operasyonunu etkili bir şekilde yürütmek için Rusya Federasyonu ‘sessizlik rejimi’ ilan ediyor” ifadelerine yer verildi.
‘Ukrayna tarafı 8 Mart saat 03.00’e kadar insani operasyonun yapılacağını duyurmalı’
Açıklamada ayrıca Ukrayna tarafının, ülkenin medya araçlarını da kullanarak 8 Mart saat 03.00’e kadar insani operasyonun yapılacağını duyurması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, Moskova saatiyle 03.00'e kadar Ukrayna tarafına siviller için çıkış yolları ve insani koridorların açılış saati konusunda mutabık kalması önerileceğinin altı çizildi.
Karargah, “Ukrayna tarafı, yerleşik prosedüre uygun olarak 8 Mart 2022'de (Moskova saatiyle) saat 03.00'e kadar, yabancı devletlerin büyükelçiliklerinin temsilcilerini, BM, AGİT, ICRC uzman yapılanmalarını ve Ukrayna’da bulunan diğer uluslararası kuruluşları, Ukrayna medyası da dahil olmak üzere mevcut tüm bilgi kaynakları üzerinden planlanan insani operasyon hakkında bilgilendirmelidir” ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca Moskova saatiyle 09.30’dan itibaren sivil nüfus ve yabancı vatandaşlarını tahliye planının uygulanabilmesi için tahliyenin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda karşılıklı bilgi alışverişi için Rus ve Ukrayna tarafları arasında sürekli iletişim kurulması gerektiği vurgulandı.
23:38 07.03.2022
Beyaz Saray: Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermesi, kendi bağımsız kararıdır
Beyaz Saray, Washington'un Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermesine karşı olmadığını, ancak ABD'nin bu uçakları verme sürecinin yıllar alabileceğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada, "Polonya uçaklarından bahsediyoruz... Talep ettikleri bu savaş uçakları. Polonya ile bu konuda çalışıyoruz ve NATO müttefiklerimizin geri kalanına bu konuda danışıyoruz. Bu Polonya'nın bağımsız kararıdır. Polonya'nın Ukrayna'ya uçak transferine hiçbir şekilde karşı değiliz" dedi.
Psaki, açıklamasının devamında verilen uçaklarının yerinin doldurulmasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Bu cephede (uçakların yerini) nasıl dolduracağımız da dahil olmak üzere oldukça karmaşık bazı lojistik sorunlar üzerinde çalışıyoruz çünkü yeni uçaklar tedarik etmek ve ABD'den ciddi silah sistemlerini transfer etmek genellikle yıllar alıyor."
23:38 07.03.2022
LHC: Topraklarımız neredeyse tamamen kurtarıldı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Dışişleri Bakanlığı, bugün kurtarılan 6 yerleşimle birlikte cumhuriyetin neredeyse tümünün kontrol altına alındığını belirtti.
LHC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün 6 yerleşim biriminin daha kurtarıldığı belirtilirken, “7 Mart akşamı itibariyle Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin neredeyse tüm toprakları kurtarıldı… LHC Halk Milis Gücü bugüne kadar Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin 73 yerleşimini kurtardı” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun kontrolünde 5 şehir ve çevrelerindeki köylerin kaldığını aktaran LHC Dışişleri Bakanlığı, “Ayrıca kurtarılan bölgelerde, birbirinden kopuk birkaç aşırı milliyetçi çete faaliyet gösteriyor. Onları tespit etme ve etkisiz hale getirme çalışmaları devam ediyor” diye açıkladı.
23:26 07.03.2022
Reuters: Kiev, Zelenskiy ile Başkan Putin arasında doğrudan görüşme talebinde bulundu
Reuters’in geçtiği habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında doğrudan görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.
23:21 07.03.2022
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor
ABD Temsilciler Meclisinin, Rusya'ya petrol ve enerji yaptırımlarını da kapsayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirildi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis üyelerine gönderdiği mektupta, Rusya'ya yönelik yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
Pelosi, mektupta, "Tasarımız, Rus petrolü ve enerji ürünlerinin ABD'ye ithalatının yasaklanmasını, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerin feshedilmesini ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütüne erişiminin yasaklanması için ilk adımların atılmasını içerecektir" denildi.
Rusya'ya gümrük vergilerinin artırılması için de adımlar atacaklarını belirten Pelosi, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yardım için Kongreden talep ettiği 10 milyar dolarlık ek fonu da onaylamak istediklerini aktardı.
Blinken'dan petrol yasağına yeşil ışık
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC televizyonunda katıldığı bir programda, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yeşil ışık yaktı.
Blinken, "Şu anda Avrupalı ortaklarımızla Rus petrolüne ithalat yasağı getirilmesi konusunda istişare içindeyiz. Tabii ki bunu yaparken de küresel petrol tedarikinin istikrarını korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray, Rusya'ya uygulanacak petrol yasağına ABD'de son dönemde artış trendinde olan akaryakıt fiyatlarını iyice artıracağı gerekçesi ile çok sıcak bakmıyordu.
23:17 07.03.2022
FIFA, Rusya'daki yabancı futbolcuların sözleşmelerini uymama hakkı verecek
FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak uymama hakkı verdi.
22:43 07.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Sandu görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Donbass operasyonu, Ukrayna krizi ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.
Barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
22:24 07.03.2022
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans: Rus gazına bağımlılığımızı azaltma planı hazırlıyoruz
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus doğalgazına olan bağımlılığını 2022 yılı içerisinde önemli ölçüde azaltmayı öngören planı 8 Mart Salı günü sunacaklarını belirtti.
Timmermans, AB Parlamentosu’ndaki konuşmasında, “Rus gazına olan bağımlılığımızı artık bu yıl içerisinde büyük ölçüde azaltacak, yıllar içinde de bizi Rus gaz ithalatından tamamen bağımsız hale getirecek planı yarın sunacağımızı umuyorum. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu kolay değil, ama mümkün” ifadesini kullandı.
22:21 07.03.2022
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus ordusunun Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne ‘saldırdığı’ iddiaları yalan
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne ‘saldırdığı’ iddialarının doğruyu yansıtmadığını ve yalan olduğunu belirtti.
Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Novak, “Rus Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne saldırdığına dair çeşitli sahte haberler üretiliyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Rusya'nın bununla hiçbir ilgisi yok. Bu doğru değil” diye konuştu.
Rus askerlerin santralde çalışan Ukraynalı uzmanlarla etkileşim halinde olduklarına dikkat çeken Novak, “IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile sürekli temas halindeyiz, IAEA yönetimini bilgilendiriyoruz ve Ukraynalı uzmanlara santralin bakımı konusunda teknik destek sağlamaya her zaman hazırız. Bu nedenle, nükleer santrallere yönelik Rus saldırılarına ilişkin haberler yalandır” ifadelerini kullandı.
22:17 07.03.2022
BM çalışanları Ukrayna konusunda istişarelerde bulunmak üzere Rusya'ya ulaştı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM çalışanlarından oluşan bir grubun Ukrayna ile ilgili insani çabaların ilerideki koordinasyonu için Rusya Savunma Bakanlığı’nın temsilcileri ile bir araya geldiğini duyurdu.
Dujarric, “BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden bir grup çalışan, BM Güvenlik Departmanı çalışanlarının eşliğinde Moskova'ya ulaştı. Grup, (Rusya) Savunma Bakanlığı temsilcileriyle ilk teknik toplantıları gerçekleştirdi” diye konuştu.
Toplantıya katılanların ‘Ukrayna'da ihtiyacı olan herkese hızlı yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için insani, sivil ve askeri koordinasyonu artırmak için bilgi alışverişinde daha fazla işbirliği üzerinde anlaştıklarına’ dikkat çeken sözcü, BM personelinden oluşan ekibin diğer görevlerinin yanı sıra, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlanmasına yardımcı olacağını vurguladı.
22:07 07.03.2022
Biden, Avrupalı liderler ile Ukrayna'yı ve Rusya'ya yaptırımları görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Fransız, Alman ve İngiliz liderlerle Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldıkları telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasına göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile 1 saat 19 dakika süren telekonferans görüşmesi yaptı.
Liderler, görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldı.