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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Canlı anlatım| Donetsk: Aşırı milliyetçiler sivillerin insani koridorları kullanmasına izin vermiyor
Canlı anlatım| Donetsk: Aşırı milliyetçiler sivillerin insani koridorları kullanmasına izin vermiyor
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerinden tahliye için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etti. Rusya, Mariupol’de... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donetsk - Sputnik Türkiye

Canlı anlatım| Donetsk: Aşırı milliyetçiler sivillerin insani koridorları kullanmasına izin vermiyor

06:07 07.03.2022 (güncellendi: 17:45 07.03.2022)
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Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerinden tahliye için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etti. Rusya, Mariupol’de aşırı milliyetçilerin 70 Türk dahil 1600’den fazla kişiyi rehin tuttuğunu açıkladı. Altın, doğal gaz, alüminyum ve bakır fiyatlarında rekor kırılıyor.
Operasyonun 12. gününde Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üçüncü kez masaya oturması bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı. Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin Azov Taburu’nun militanları ile birlikte, Harkov bölgesindeki alanın olası radyoaktif kirlenmesini içeren provokasyon hazırladığını açıkladı.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Interpol'e Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü operasyonu nedeniyle sistemine erişimini askıya alma çağrısında bulunan mektup gönderdi.
Netflix, Spotify ve TikTok, Rusya'daki işlemlerinin bazılarını kısıtladı.
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna Güvenlik Servisi, Azov Taburu ile Harkov bölgesinde provokasyon hazırlıyor
Dün, 18:33
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16:42 07.03.2022
Rus heyeti başkanı Medinskiy: Ukrayna heyetini bekliyoruz
Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin üçüncü turunun yapılacağı yere vardıklarını ve Ukraynalı temsilcilerin gelmesini beklediklerini söyledi.
Görüşmenin yapılacağı Belovejskaya Puşa’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan "Rusya heyeti, Ukrayna tarafıyla mutabık kalındığı gibi, bugün müzakerelere başlamak için geldi. Henüz Ukrayna heyeti yok, biraz gecikmek Ukrayna tarafı için diplomatik gelenek haline geldi. Bekliyoruz, müzakerelere hazırız. (Ukrayna'da) Siyasi çözüm, uluslararası-beşeri boyutlar ve askeri çözüm konuları olmak üzere tüm üç konu bloğu istişare edilecek" dedi.
'Aşırı milliyetçilerin eylemleri nedeniyle insani koridorların neredeyse hiçbiri çalışmadı'
Rusya'nın ikinci turdan bir gün sonra Ukrayna'da siviller için insani koridorlar açmaya hazır olduğunu ancak aşırı milliyetçilerin eylemleri nedeniyle bunların neredeyse hiçbirinin çalışmadığını anımsatan Medinskiy, Rus tarafının koridorların her birini İHA'larla gözlediğini ve aşırı milliyetçilerin sivillerin çıkışını engellediğinin görüldüğünü kaydetti.
Medinskiy, dün Mariupol'de 4 sivilin aşırı milliyetçi savaşçılar kentten çıkmaya çalışırken onları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekerek bunun Kiev'e tabi olmayan, merkeze tabi olmayan ve savaş kanununa göre hareket eden bazı Ukraynalı yöneticilerin anlayışına göre insani koridorun nasıl çalıştığının bir örneği olduğunu vurguladı.
16:36 07.03.2022
Macaristan, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yasakladı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’ya silah sevkiyatının yasaklandığını duyurdu.
Orban, bugünkü konuşmasında, “Ulusal Güvenlik Acil Durum Müdahale Merkezi toplantısında durumu değerlendirdik. Macaristan topraklarından Ukrayna topraklarına silah sevkiyatının yapılamayacağını ortaya koyan karar yayınlandı” ifadesini kullandı.
Kararın metninde, Macaristan topraklarına NATO askerlerinin yerleştirilmesine ve Ukrayna hariç diğer ülkelere silah sevkiyatına izin verildiği ifade ediliyor.
Budapeşte'nin bu kararla ulusal güvenlik çıkarlarını koruduğunun altı çiziliyor.
16:34 07.03.2022
‘AB, Rus liman ve gemilere yaptırım üzerinde çalışıyor’
Batı medyası, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya’ya ait liman ve gemilerin yanı sıra, askeri alanda kullanılan teknolojileri kapsayacak yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştığını belirtti.
Bloomberg’in haberinde, “Müzakerelerden haberdar kişilerin verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinin onayını tamamlamaya yakın. Bu paketin içinde, limanlar ve gemilere yönelik eylemler, daha fazla kişiye karşı yaptırım ve askeri donanımda kullanılan teknolojilere kısıtlama getirilmesi” ifadelerine yer verildi.
Adı açıklanmaya bir kaynak, bazı tedbirlerin 8 Mart Salı günü ilan edilebileceğini söyledi.
Yaptırımları güçlendirmek isteyen AB’nin, yaptırımları atlatmak için kripto paranın kullanmayı zorlaştırma konusu üzerinde çalıştığı aktarıldı.
16:24 07.03.2022
Almanya Başbakanı Scholz: AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi kısa vadede mümkün değil
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımının sonlandırılması yönündeki çağrılara yanıt verdi.
Scholz, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinin kısa vadede mümkün olmadığını belirterek, "AB'nin enerji arzı, Rusya'dan yapılan ithalat olmazsa güvende olamaz" dedi.
16:16 07.03.2022
Biden; Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle çevrimiçi olarak Ukrayna krizini görüşecek
16:12 07.03.2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
Ukrayna krizi
Putin, Avrupa'yı Ukrayna'da insan hayatlarının kurtarılmasına gerçek katkı sunmaya çağırdı
16:11
16:10 07.03.2022
İsveç Başbakanı: NATO üyeliği için referanduma gidilmesi konusunda tereddütlerim var
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO'ya üyeliği için referanduma gidilmesi konusunda tereddütleri olduğunu söyledi.
Başbakan Andersson, resmi haber ajansı TT'ye, son kamuoyu yoklamalarına göre, ülkede Rusya'nın Ukrayna harekatından önce NATO üyeliğini destekleyenlerin oranının yüzde 25'ten 49'a çıkmasını değerlendirdi.
'Halkın endişelerini anladığını' ve geçen hafta ülkenin 'güvenlik durumunun değiştiğini' dile getiren Andersson, şunları kaydetti: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle vatandaşlarımızın tavrının değişmesinin tamamen anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta güvenlik durumumuz çarpıcı şekilde değişti. Buna rağmen NATO üyeliği için referanduma gidilmesi konusunda tereddütlerim var. Her konu halka götürülmez."
15:35 07.03.2022
Ernst & Young, Rusya'daki çalışmalarına son verdi
Dünyanın en büyük denetim şirketlerinden Ernst & Young (EY), Rusya'daki çalışmalarına son verdiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, "Küresel kuruluş EY, Rus hükümet müşterilerine, kamu kurumlarına ya da yaptırım uygulanan tüm dünyadaki firmalara ve özel kişilere artık hizmet vermeyecek. Şirket, Rus biriminin küresel ağdan çıkarılması için yeniden yapılandırma çalışmalarına da başladı" ifadelerine yer verildi.
EY'nin açıklamasına göre şirketin Rusya'da 4 bin 700'den fazla çalışanı bulunuyor.
15:33 07.03.2022
15:16 07.03.2022
Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri 17.00’de başlayacak
Rusya ile barış görüşmelerine katılan Ukrayna delegasyonunun üyesi Mihail Podolyak, görüşmelerin bugünkü üçüncü turunun yerel saatle (Türkiye saatiyle ile aynı) 17.00’de gerçekleşeceğini söyledi. Podolyak görüşmelerin yine Belarus’ta gerçekleşecek bugünkü turunda Ukrayna heyetinin üyelerinde değişiklik olmayacağını da kaydetti.
15:13 07.03.2022
Rusya: Mariupol’de aşırı milliyetçiler, 70 Türk dahil 1600’den fazla kişiyi rehin tutuyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin canlı kalkan olarak 1600’den fazla yabancı vatandaşını rehin tuttuğunu ifade etti.
Basın toplantısında konuşan Mizintsev, “Kievli radikaller canlı kalkan olarak bin 634 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor. Harkov’da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, 2 Endonezya vatandaşı olmak üzere 257 kişi mevcut. Sumi’de 576 Hindistan, 159 Tanzanya, 121 Çin, 100 Gana, 70 Ürdün, 60 Mısır, 16 Pakistan, 15 Tunus, 14 Zambiya, 8 Kazakistan ve 1 Sırbistan vatandaşı olmak üzere bin 140 kişi var. Mariupol’de 70’i Türkiye, 18’i Kazakistan vatandaşı 88 kişi mevcut” ifadelerini kullandı.
Mizintsev’e göre, Herson’da 15 Mısır vatandaşı; Odessa’da 7 Endonezya vatandaşı; Kiev’de 20 Togo, 7 İngiltere ve 6 Benin vatandaşı; Çernigov’da 12 Pakistan ve 9 Endonezya vatandaşı rehin tutuluyor.
Rusya, bu kişilerin akıbeti konusunda bu ükelerin diplomatik kuruluşları ile 24 saat çalışmalar yürütüyor.
Mizintsev, şöyle devam etti:
‘Ukrayna insani koridor konusundaki koşulları yerine getirmedi’
- Saat 13.00 itibarıyla Ukrayna tarafı insani koridor kurulması yönündeki anlaşmalar doğrultusunda tek bir koşulu dahi yerine getirmedi. Rusya insansız hava araçlarını da kullanarak objektif kontrol yöntemleriyle durumu dikkatli bir şekilde gözlemledi. İnsani konvoyların hazırlanması için Ukrayna tarafından tek bir adım atılmadı, bu nedenle açılan koridorlara kimse gelmedi.
- Aşırı milliyetçilerin şiddet uygulama tehdidiyle siviller ve yabancı vatandaşlarının bu yerleşim birimlerine gelmesine izin vermediği tespit edildi.
‘Rusya’ya insani koridor açılmasını kabul etmediler’
Ukrayna bu sabah 07.10’da Rusya’nın insani koridor açılması teklifini kabul ettiğine dair resmi yanıt gönderdi. Ancak Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumi’den insani koridorların Rusya yönüne açılması arzusundan kasıtlı olarak bahsedilmedi.
‘Rusya’nın geçici ateşkesi ihlal ettiği suçlamaları yalan’
- Özel operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden bugün itibarıyla 168 binden fazla kişi tahliye edildi. Bunların 43 bin 469’u çocuk. 19 bin 256 özel araç Rusya sınırını geçti. Rusya’daki geçici yerleştirme noktası sayısı 9 bine çıkarıldı.
- Kiev’in Rusya’ya yönelttiği, geçici ateşkesin ihlal ettiği yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmıyor. Bunlar ‘açık bir provokasyon, yalan ve aldatmaca.'
‘Açılan altı insani koridor yakınlarında 172 kez ateş açıldı’
- Sadece 3 saatte, açılan 6 insani koridorlara Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu ve aşırı milliyetçiler tarafından 172 kez ateş açıldığını tespit etti. Atışlar insani koridorların bitişiğindeki bölgelerde gerçekleştirildi.
- Saat 10.00’da tüm yönlerde silahlı kişilerin yoğun hareket halinde olduğu tespit edildi, top atışları bir saniye durmadı.
- Mariupol’e vatandaşların insani koridorlara gitme yönündeki her türlü girşimi en sert şekilde engellendi, buna öldürmek amaçlı olarak silah kullanılması da dahil.
‘Ukraynalılar ve yabancı vatandaşları bilgi ablukasına alındı’
- Milyonlarca Ukraynalı, binlerce yabancı vatandaşı bilgi ablukasına alındı. Kimse gerçekleri söylemiyor. Rusya’ya açılan insani koridorların güvenli bir şekilde kullanılabileceğine dair bilgi aktarılmıyor. Ukrayna basını sadece Rusya’nın bu koridorları açmadığı yönünde yalan bilgi yayıyor.
‘Ukrayna yönetimi, ülkede olup bitenler konusundaki kontrolünü kaybetti’
- Ukrayna yönetimi ülkedeki gidişat üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetti, hiçbir sorunu çözemez durumda ve aslında hiçbir kanun tanımayan, paralel bir yönetim niteliğindeki radikallerin sıkı etkisi altında.
- Bunun yanı sıra Ukrayna’ya yaklaşık 882 ton insani yardım götürüldü. Suriye’den 50 ton, Dağlık Karabağ'dan 14 ton temel ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı.
- Rusya, Mariupol ve Volnovaha konusunda Ukrayna tarafının zaman, güzergah ve güvenlik konusundaki tüm koşullarını yerine getirdi. Geçici ateşkes, aşırı milliyetçiler tarafından yeniden konuşlanmak ve mevzilerini güçlendirmek için kullanıldı.
‘Sumi Belediye Başkanı insani koridorlardan geçeceklerin vurulacağını söyledi’
- Sumi Belediye Başkanı Aleksandr Lısenko, Rusya’ya bağlı insani koridorlardan geçmeye çalışan sivillerin vurulacağını söyledi.
Mizintsev’e göre Lısenko, ‘Yeşil koridor olmayacak, tek bir sivil Rusya’ya geçmeyecek, bunu yapmaya çalışanlar vurulacak’ ifadelerini kullandı.
‘Aşırı milliyetçiler Rusya ile işbirliğiyle suçladıkları sivilleri öldürdüler’
- 6 Mart’ta Harkov, Sumi ve diğer kentlerde aşırı milliyetçi taburların militanları Rusya ile işbirliği yaptıkları suçlamalarıyla sivilleri vurdu. Aşırı milliyetçiler Mariupol’deki bir okulun birinci katını mukavemet noktası yapmak için kullandı, burada ağır silahlar konuşlandırdı. Binanın çatısına da keskin nişancılar yerleştirildi.
- Bugünkü insani operasyonun aksamasının yarattığı sonuçlar ne kadar ağır olursa olsun, Ukrayna ve uluslararası kuruluşlarla bu insani kriz durumunun çözülmesi için sabırla ve ısrarla çalışmaya devam etmeye hazırız.
Ukrayna tarafının Harkov ve Sumi’de insani koridor açılması tekliflerini reddettiğini belirten Mizintsev Rusya’nın tüm geçiş noktalarında Ukrayna vatandaşlarının ulaşımı için yeterli sayıda otobüs bulundurduklarını da sözlerine ekledi.
Mizintsev, şunları söyledi:
‘Aşırı milliyetçiler Rusya ile işbirliğiyle suçladıkları sivilleri öldürdüler’
- 6 Mart’ta Harkov, Sumi ve diğer kentlerde aşırı milliyetçi taburların militanları Rusya ile işbirliği yaptıkları suçlamalarıyla sivilleri vurdu.
- Aşırı milliyetçiler Mariupol’deki bir okulun birinci katını mukavemet noktası yapmak için kullandı, burada ağır silahlar konuşlandırdı. Binanın çatısına da keskin nişancılar yerleştirildi.
Öte yandan Mizintsev, “Bugünkü insani operasyonun aksamasının yarattığı sonuçlar ne kadar ağır olursa olsun, Ukrayna ve uluslararası kuruluşlarla bu insani kriz durumunun çözülmesi için sabırla ve ısrarla çalışmaya devam etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Ukrayna tarafının Harkov ve Sumi’de insani koridor açılması tekliflerini reddettiğini belirten Mizintsev Rusya’nın tüm geçiş noktalarında Ukrayna vatandaşlarının ulaşımı için yeterli sayıda otobüs bulundurduklarını kaydetti.
15:11 07.03.2022
Rossotrudniçestvo’nun Paris’teki temsilciliğine saldırıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın Telegram hesabından yaptığı açıklamaya göre Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Fransa’nın başkenti Paris’teki temsilciliğine gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında içine yanıcı bir sıvının bulunduğu bir şişe fırlatıldı. Şişe binanın bahçesine düştü. Olayda yaralanan olmadı.
Zaharova, Fransa yönetimine Rus temsilciliklerin güvenliğini sağlamaları çağrısında bulundu.
15:01 07.03.2022
Putin'den Modi'ye: Aşırı milliyetçi oluşumlar, yabancılar da dahil sivillerin tahliyesini engelliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki aşırı milliyetçilerin yabancı vatandaşlar da dahil sivillerin çatışma bölgelerinden çıkmasına engel olduğunu söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, insani durumun kötüye gitmesi nedeniyle Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugün 'sessizlik rejimi' uygulanacağını ve insani koridorlar açılacağını ilan ettiğini anlatan Putin, "Aşırı milliyetçi oluşumlar ise, kaba güç kullanarak ve çeşitli provokasyonlara başvurarak yabancı vatandaşlar da dahil barışçıl sakinlerin çatışma bölgelerinden çıkmasını engellemeye devam ediyor" dedi.
Harkov kentinde radikaller tarafından alıkoyulan Hint öğrencilerin ancak Kiev yönetimine yapılan güçlü uluslararası baskı sonucunda kentten çıkmayı başardığına dikkat çeken Putin, Rus ordusunun Hint vatandaşların Sumi'den tahliyesinin sağlanması için her türlü çabayı göstereceğinin altını çizdi. Modi, vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için alınan önlemler nedeniyle Rus tarafına teşekkür etti.
Putin, Modi'ye Ukrayna tarafıyla yürütülen müzakereler hakkında da bilgi verirken Hint Başbakan, çatışmaya en kısa sürede çözüm bulunması amacıyla her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.
15:00 07.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı ve BM temsilcileri Ukrayna konusunda ilk kez görüştü
Rusya Savunma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler temsilcileri arasında Ukrayna’daki insani durum hakkında ilk kez bir görüşme gerçekleştirildi.
Moskova’da yapılan görüşmede Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki insani sorunların çözümü için taraflar arasında etkileşime yönelik algoritma konusunda konuşuldu.
Ayrıca, görüşmenin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in telefon görüşmesinde varılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.
14:57 07.03.2022
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna'ya, şartlarımız yerine getirilirse operasyona her an son verebileceğimizi söyledik
14:54
14:48 07.03.2022
İngiltere: Biz cömert bir ülkeyiz ama kimin ülkeye geldiğini kontrol etme niyetindeyiz
İngiltere Başbaknı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı ve devamında başlayan sığınmacı akınına ilişkin açıklamada bulundu.
Johnson'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- İngiltere, insanların herhangi bir kontrol olmaksızın ülkeye girebileceği bir sisteme sahip olmayacak.
- Ukrayna'dan kaçan büyük insan yığınlarına karşılık vereceğiz. Vize sürecindeki kontrolleri tamamen terk edecek değiliz.
- Kimin ülkeye geldiğini kontrol etme niyetindeyiz. Biz cömert bir ülkeyiz ancak niyetimiz kontrol.
- Putin, saldırganlığını kat kat artırıyor.
- Rus karşıtı olmadığımız mesajını göndermek önemli. Putin'in oyununa dahil olmamalı ve durumu, İngiltere'deki Ruslara karşı cadı avına dönüştürmemeliyiz.
- Yaptırımlar konusunda daha yapacağımız çok şey var. Yaptırımlarda gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz.
14:32 07.03.2022
Ayçiçek yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
EKONOMİ
Küresel şirketten yemeklik yağ uyarısı: Fiyatlar yüksek kalacak
14:30
14:29 07.03.2022
Basurin: Aşırı milliyetçiler sivillerin insani koridorları kullanmasına izin vermiyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol ve Volnovaha’da yaşayanların Rusya tarafından açılan insani koridorlardan faydalanamadığını, Ukraynalı aşırı milliyetçi taburların engel olduğunu ifade etti. “Şu anda insanlar buralardan çıkamıyor” diyen Basurin, döşenen mayınlar ve yüksek etkili patlayıcılar nedeniyle bu kentlerde ilerleyişin zor olduğunu ekledi.
14:22 07.03.2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
Ukrayna krizi
Çavuşoğlu açıkladı: Antalya'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü zirve düzenlenecek
14:20
14:18 07.03.2022
WSJ: Boeing, Rusya'dan titanyum alımını durdurdu, Moskova ve Kiev'deki ofislerini kapattı
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li havacılık şirketi Boeing'in, Rusya'dan uçak üretiminde hayati önemde olan titanyum alımını askıya aldığını ve Moskova ve Kiev'deki teknik ofislerini kapattığını duyurdu.
Gazete ayrıca, şirketin Rus havacılık şirketlerine uçak yedek parçası göndermeyi durdurma kararı aldığını da ekledi.
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