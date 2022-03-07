Canlı anlatım| Donetsk: Aşırı milliyetçiler sivillerin insani koridorları kullanmasına izin vermiyor

Rusya: Mariupol’de aşırı milliyetçiler, 70 Türk dahil 1600’den fazla kişiyi rehin tutuyor

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin canlı kalkan olarak 1600’den fazla yabancı vatandaşını rehin tuttuğunu ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Mizintsev, “Kievli radikaller canlı kalkan olarak bin 634 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor. Harkov’da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, 2 Endonezya vatandaşı olmak üzere 257 kişi mevcut. Sumi’de 576 Hindistan, 159 Tanzanya, 121 Çin, 100 Gana, 70 Ürdün, 60 Mısır, 16 Pakistan, 15 Tunus, 14 Zambiya, 8 Kazakistan ve 1 Sırbistan vatandaşı olmak üzere bin 140 kişi var. Mariupol’de 70’i Türkiye, 18’i Kazakistan vatandaşı 88 kişi mevcut” ifadelerini kullandı.

Mizintsev’e göre, Herson’da 15 Mısır vatandaşı; Odessa’da 7 Endonezya vatandaşı; Kiev’de 20 Togo, 7 İngiltere ve 6 Benin vatandaşı; Çernigov’da 12 Pakistan ve 9 Endonezya vatandaşı rehin tutuluyor.

Rusya, bu kişilerin akıbeti konusunda bu ükelerin diplomatik kuruluşları ile 24 saat çalışmalar yürütüyor.

Mizintsev, şöyle devam etti:

‘Ukrayna insani koridor konusundaki koşulları yerine getirmedi’

- Saat 13.00 itibarıyla Ukrayna tarafı insani koridor kurulması yönündeki anlaşmalar doğrultusunda tek bir koşulu dahi yerine getirmedi. Rusya insansız hava araçlarını da kullanarak objektif kontrol yöntemleriyle durumu dikkatli bir şekilde gözlemledi. İnsani konvoyların hazırlanması için Ukrayna tarafından tek bir adım atılmadı, bu nedenle açılan koridorlara kimse gelmedi.

- Aşırı milliyetçilerin şiddet uygulama tehdidiyle siviller ve yabancı vatandaşlarının bu yerleşim birimlerine gelmesine izin vermediği tespit edildi.

‘Rusya’ya insani koridor açılmasını kabul etmediler’

Ukrayna bu sabah 07.10’da Rusya’nın insani koridor açılması teklifini kabul ettiğine dair resmi yanıt gönderdi. Ancak Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumi’den insani koridorların Rusya yönüne açılması arzusundan kasıtlı olarak bahsedilmedi.

‘Rusya’nın geçici ateşkesi ihlal ettiği suçlamaları yalan’

- Özel operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden bugün itibarıyla 168 binden fazla kişi tahliye edildi. Bunların 43 bin 469’u çocuk. 19 bin 256 özel araç Rusya sınırını geçti. Rusya’daki geçici yerleştirme noktası sayısı 9 bine çıkarıldı.

- Kiev’in Rusya’ya yönelttiği, geçici ateşkesin ihlal ettiği yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmıyor. Bunlar ‘açık bir provokasyon, yalan ve aldatmaca.'

‘Açılan altı insani koridor yakınlarında 172 kez ateş açıldı’

- Sadece 3 saatte, açılan 6 insani koridorlara Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu ve aşırı milliyetçiler tarafından 172 kez ateş açıldığını tespit etti. Atışlar insani koridorların bitişiğindeki bölgelerde gerçekleştirildi.

- Saat 10.00’da tüm yönlerde silahlı kişilerin yoğun hareket halinde olduğu tespit edildi, top atışları bir saniye durmadı.

- Mariupol’e vatandaşların insani koridorlara gitme yönündeki her türlü girşimi en sert şekilde engellendi, buna öldürmek amaçlı olarak silah kullanılması da dahil.

‘Ukraynalılar ve yabancı vatandaşları bilgi ablukasına alındı’

- Milyonlarca Ukraynalı, binlerce yabancı vatandaşı bilgi ablukasına alındı. Kimse gerçekleri söylemiyor. Rusya’ya açılan insani koridorların güvenli bir şekilde kullanılabileceğine dair bilgi aktarılmıyor. Ukrayna basını sadece Rusya’nın bu koridorları açmadığı yönünde yalan bilgi yayıyor.

‘Ukrayna yönetimi, ülkede olup bitenler konusundaki kontrolünü kaybetti’

- Ukrayna yönetimi ülkedeki gidişat üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetti, hiçbir sorunu çözemez durumda ve aslında hiçbir kanun tanımayan, paralel bir yönetim niteliğindeki radikallerin sıkı etkisi altında.

- Bunun yanı sıra Ukrayna’ya yaklaşık 882 ton insani yardım götürüldü. Suriye’den 50 ton, Dağlık Karabağ'dan 14 ton temel ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı.

- Rusya, Mariupol ve Volnovaha konusunda Ukrayna tarafının zaman, güzergah ve güvenlik konusundaki tüm koşullarını yerine getirdi. Geçici ateşkes, aşırı milliyetçiler tarafından yeniden konuşlanmak ve mevzilerini güçlendirmek için kullanıldı.

‘Sumi Belediye Başkanı insani koridorlardan geçeceklerin vurulacağını söyledi’

- Sumi Belediye Başkanı Aleksandr Lısenko, Rusya’ya bağlı insani koridorlardan geçmeye çalışan sivillerin vurulacağını söyledi.

Mizintsev’e göre Lısenko, ‘Yeşil koridor olmayacak, tek bir sivil Rusya’ya geçmeyecek, bunu yapmaya çalışanlar vurulacak’ ifadelerini kullandı.

‘Aşırı milliyetçiler Rusya ile işbirliğiyle suçladıkları sivilleri öldürdüler’

- 6 Mart’ta Harkov, Sumi ve diğer kentlerde aşırı milliyetçi taburların militanları Rusya ile işbirliği yaptıkları suçlamalarıyla sivilleri vurdu. Aşırı milliyetçiler Mariupol’deki bir okulun birinci katını mukavemet noktası yapmak için kullandı, burada ağır silahlar konuşlandırdı. Binanın çatısına da keskin nişancılar yerleştirildi.

- Bugünkü insani operasyonun aksamasının yarattığı sonuçlar ne kadar ağır olursa olsun, Ukrayna ve uluslararası kuruluşlarla bu insani kriz durumunun çözülmesi için sabırla ve ısrarla çalışmaya devam etmeye hazırız.

Ukrayna tarafının Harkov ve Sumi’de insani koridor açılması tekliflerini reddettiğini belirten Mizintsev Rusya’nın tüm geçiş noktalarında Ukrayna vatandaşlarının ulaşımı için yeterli sayıda otobüs bulundurduklarını da sözlerine ekledi.

Mizintsev, şunları söyledi:

‘Aşırı milliyetçiler Rusya ile işbirliğiyle suçladıkları sivilleri öldürdüler’

- 6 Mart’ta Harkov, Sumi ve diğer kentlerde aşırı milliyetçi taburların militanları Rusya ile işbirliği yaptıkları suçlamalarıyla sivilleri vurdu.

- Aşırı milliyetçiler Mariupol’deki bir okulun birinci katını mukavemet noktası yapmak için kullandı, burada ağır silahlar konuşlandırdı. Binanın çatısına da keskin nişancılar yerleştirildi.

Öte yandan Mizintsev, “Bugünkü insani operasyonun aksamasının yarattığı sonuçlar ne kadar ağır olursa olsun, Ukrayna ve uluslararası kuruluşlarla bu insani kriz durumunun çözülmesi için sabırla ve ısrarla çalışmaya devam etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafının Harkov ve Sumi’de insani koridor açılması tekliflerini reddettiğini belirten Mizintsev Rusya’nın tüm geçiş noktalarında Ukrayna vatandaşlarının ulaşımı için yeterli sayıda otobüs bulundurduklarını kaydetti.