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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T13:27+0300
2022-03-07T13:30+0300
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can kaybı
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Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, en fazla can kaybı 984 bin 20 ile ABD'de kaydedildi.Bu ülkeyi 652 bin 207 ile Brezilya, 515 bin 133 ile Hindistan, 356 bin 281 ile Rusya, 319 bin 859 ile Meksika, 211 bin 108 ile Peru, 162 bin 8 ile İngiltere, 155 bin 887 ile İtalya, 150 bin 172 ile Endonezya, 139 bin 275 ile Fransa, 139 bin 91 ile Kolombiya, 137 bin 948 ile İran izledi.Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı.İlk kez Çin'de aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.Dünya genelinde 446 milyon 721 bin 728 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 379 milyon 869 bin 871 kişi iyileşti.Halen 60 milyon 831 bin 275 hastanın tedavisi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/abdde-kovid-19dan-olenlerin-sayisi-948-bin-397ye-cikti-1054305102.html
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abd, can kaybı, kovid-19, brezilya, rusya

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı

13:27 07.03.2022 (güncellendi: 13:30 07.03.2022)
© AAKoronavirüs, yoğun bakım, tedavi
Koronavirüs, yoğun bakım, tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, en fazla can kaybı 984 bin 20 ile ABD'de kaydedildi.
Bu ülkeyi 652 bin 207 ile Brezilya, 515 bin 133 ile Hindistan, 356 bin 281 ile Rusya, 319 bin 859 ile Meksika, 211 bin 108 ile Peru, 162 bin 8 ile İngiltere, 155 bin 887 ile İtalya, 150 bin 172 ile Endonezya, 139 bin 275 ile Fransa, 139 bin 91 ile Kolombiya, 137 bin 948 ile İran izledi.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı.
İlk kez Çin'de aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde 446 milyon 721 bin 728 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 379 milyon 869 bin 871 kişi iyileşti.
Halen 60 milyon 831 bin 275 hastanın tedavisi sürüyor.
ABD - koronavirüs - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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