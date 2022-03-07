https://tr.sputniknews.com/20220307/egmden-8-mart-aciklamasi-izinsiz-yerlerde-eyleme-musaade-edilmeyecek-1054489899.html

EGM'den 8 Mart açıklaması: İzinsiz yerlerde eyleme müsaade edilmeyecek

EGM'den 8 Mart açıklaması: İzinsiz yerlerde eyleme müsaade edilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında daha önceden belirlenen yerler dışında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılmasına izin... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T12:22+0300

2022-03-07T12:22+0300

2022-03-07T12:22+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

8 mart dünya kadınlar günü

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Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ülke genelinde yapılan etkinliklere ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, belirlenen yerler dışında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:“Bugün ve 8 Mart 2022 tarihinde de etkinlikler aynı şekilde 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebilecektir. Belirlenen yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konu ile ilgili etkinliklerin yasal zeminde ve belirlenen yerlerde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.”

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emniyet genel müdürlüğü (egm), 8 mart dünya kadınlar günü