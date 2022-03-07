https://tr.sputniknews.com/20220307/fatih-altayli-yemin-ediyorum-boyle-bir-sey-gormedim-artik-ipin-ucu-kacti-1054492029.html

Fatih Altaylı: Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim, artık ipin ucu kaçtı

Fatih Altaylı: Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim, artık ipin ucu kaçtı

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, özellikle son haftalarda art arada gelen zamları değerlendirdi ve "Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim. Artık ipin... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T13:29+0300

2022-03-07T13:29+0300

2022-03-07T13:29+0300

ekonomi

fatih altaylı

ekonomik kriz

ekonomi

zam

gıda fiyatları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103537/46/1035374653_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfb7b143d8e754a7a104a5aea2142b89.jpg

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "60 yaşına yaklaştım. Türkiye’nin en ağır ekonomik krizli dönemlerini gördüm, yaşadım. Gazetelerin, 'Zam yağmuru' başlıklarıyla çıktığı, zamların radyolardan televizyonlardan halka duyurulduğu günleri hatırlarım. Çalıştığım gazetelerde böyle başlıklar attığım dönemler oldu. Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim. Artık ipin ucu kaçtı" düşüncesini dile getirdi.Altaylı yazısında, "Gözüm otomobilin harcama göstergesine takıldı. Mümkün olduğunca az yakma gayreti içine girdim deli gibi bir takıntı ile. Pazarda durum felaket. Kapya biber 35 TL. Sivri biber 40. Dolmalık 35. Domates en pahalısı 40 en ucuzu 25. Bir ara elimi uzatıp çektiğim taze fasulye 80. Hadi onun mevsimi değil. Kabak da 35. Pazı demeti 8 TL. Bir yemek için en az 4 demet lazım. 32 TL. Kereviz 15. Çengelköy hıyarı 50. Maydanozun demeti 6 TL. O da eski demetlerin yarısı kadar. Demek ki eski demetler 12 TL. Dere otu 7. Patlıcan 50. Armut 30. Elma 25. Yanlış anlamayın. Semt pazarı." ifadesini kullandı.Altaylı şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220304/benzine-69-kurus-motorine-84-kurus-zam-1054439648.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih altaylı, ekonomik kriz, ekonomi, zam, gıda fiyatları