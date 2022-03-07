https://tr.sputniknews.com/20220307/fenerbahce-joachim-low-ile-prensipte-anlasti-iddiasi-1054499586.html

'Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensipte anlaştı' iddiası

'Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensipte anlaştı' iddiası

Dün akşam Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve ligde 47 puanla 3.sırada bulunan Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni teknik direktörü olarak Joachim Löw ile prensip... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T17:02+0300

2022-03-07T17:02+0300

2022-03-07T17:08+0300

fenerbahçe

spor

teknik direktör

joachim löw

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Fenerbahçe'nin, Joachim Löw ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan görüşmeler sonunda Alman çalıştırıcı, büyük ölçüde ikna edildi ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.Haberde başkan Ali Koç'un birkaç gün içerisinde Almanya'ya gideceği ve son kez masaya oturacağı Löw'le ön protokol imzalayacağı belirtildi.Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacağı ifade edildi. Yeni teknik adam sezon bittiği zaman açıklanacak.Fenerbahçe'de daha Vitor Pereira görevdeyken gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalar başlamıştı. Süreçte Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, önemli isimler devre arasında gelmeye sıcak bakmayınca takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220218/fenerbahce-teknik-direktoru-kartal-bu-turu-gecebilecegimizi-dusunuyoruz-1053979136.html

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fenerbahçe, teknik direktör, joachim löw