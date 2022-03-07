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'Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensipte anlaştı' iddiası
'Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensipte anlaştı' iddiası
Dün akşam Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve ligde 47 puanla 3.sırada bulunan Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni teknik direktörü olarak Joachim Löw ile prensip... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T17:02+0300
2022-03-07T17:08+0300
fenerbahçe
spor
teknik direktör
joachim löw
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Fenerbahçe'nin, Joachim Löw ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan görüşmeler sonunda Alman çalıştırıcı, büyük ölçüde ikna edildi ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.Haberde başkan Ali Koç'un birkaç gün içerisinde Almanya'ya gideceği ve son kez masaya oturacağı Löw'le ön protokol imzalayacağı belirtildi.Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacağı ifade edildi. Yeni teknik adam sezon bittiği zaman açıklanacak.Fenerbahçe'de daha Vitor Pereira görevdeyken gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalar başlamıştı. Süreçte Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, önemli isimler devre arasında gelmeye sıcak bakmayınca takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220218/fenerbahce-teknik-direktoru-kartal-bu-turu-gecebilecegimizi-dusunuyoruz-1053979136.html
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fenerbahçe, teknik direktör, joachim löw

'Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensipte anlaştı' iddiası

17:02 07.03.2022 (güncellendi: 17:08 07.03.2022)
© AFP 2022 / PIROSCHKA VAN DE WOUWJoachim Löw (Loew)
Joachim Löw (Loew) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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Dün akşam Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve ligde 47 puanla 3.sırada bulunan Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni teknik direktörü olarak Joachim Löw ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, Joachim Löw ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan görüşmeler sonunda Alman çalıştırıcı, büyük ölçüde ikna edildi ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.
Haberde başkan Ali Koç'un birkaç gün içerisinde Almanya'ya gideceği ve son kez masaya oturacağı Löw'le ön protokol imzalayacağı belirtildi.
Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacağı ifade edildi. Yeni teknik adam sezon bittiği zaman açıklanacak.
Fenerbahçe'de daha Vitor Pereira görevdeyken gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalar başlamıştı. Süreçte Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, önemli isimler devre arasında gelmeye sıcak bakmayınca takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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