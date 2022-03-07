https://tr.sputniknews.com/20220307/fenerbahce-macini-izlerken-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1054485127.html
Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlediği sırada kalp krizi geçirip vefat etti. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T10:12+0300
2022-03-07T10:12+0300
2022-03-07T10:12+0300
türkiye
kalp krizi
maç
taraftar
fenerbahçe
kocaeli
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi. Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özdemir, doktorların tüm müdahalesine vefat etti. Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220302/babasinin-cenazesinde-kalp-krizi-gecirdi-hastanede-oldu-1054370151.html
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kalp krizi, maç, taraftar, fenerbahçe, kocaeli
Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
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Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlediği sırada kalp krizi geçirip vefat etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi.
Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Özdemir, doktorların tüm müdahalesine vefat etti. Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.