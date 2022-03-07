https://tr.sputniknews.com/20220307/fenerbahce-macini-izlerken-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1054485127.html

Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlediği sırada kalp krizi geçirip vefat etti. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kalp krizi

maç

taraftar

fenerbahçe

kocaeli

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi. Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özdemir, doktorların tüm müdahalesine vefat etti. Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220302/babasinin-cenazesinde-kalp-krizi-gecirdi-hastanede-oldu-1054370151.html

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kalp krizi, maç, taraftar, fenerbahçe, kocaeli