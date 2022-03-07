Türkiye
CANLI | Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna’daki radikallerin bin 500 yabancıyı rehin tutmasından endişeliyiz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220307/fenerbahce-macini-izlerken-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1054485127.html
Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlediği sırada kalp krizi geçirip vefat etti. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T10:12+0300
2022-03-07T10:12+0300
türkiye
kalp krizi
maç
taraftar
fenerbahçe
kocaeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054485102_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_29345d7f503e0121dbc4fe48058aafb7.jpg
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi. Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özdemir, doktorların tüm müdahalesine vefat etti. Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220302/babasinin-cenazesinde-kalp-krizi-gecirdi-hastanede-oldu-1054370151.html
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054485102_80:0:627:410_1920x0_80_0_0_657b5b0535e00ad5f9c923de0b375bb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kalp krizi, maç, taraftar, fenerbahçe, kocaeli

Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

10:12 07.03.2022
© DHAFenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçirip öldü
Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçirip öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlediği sırada kalp krizi geçirip vefat etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi.
Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Özdemir, doktorların tüm müdahalesine vefat etti. Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.
Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
KORONAVİRÜS
Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
2 Mart, 14:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала