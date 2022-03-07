https://tr.sputniknews.com/20220307/filipinler-cinsel-rust-yasini-12den-16ya-cikardi-1054493177.html

Filipinler, çocuk istismarını önlemek için cinsel rüşt yaşını 12'den 16'ya çıkardı

Filipinler, çocuk istismarını önlemek için cinsel rüşt yaşını 12'den 16'ya çıkardı

Genelde cinsiyetçilik eleştirisi de alan tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu kez reşit olmayanları taciz ve... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T14:02+0300

2022-03-07T14:02+0300

2022-03-07T15:36+0300

dünya

filipinler

rodrigo duterte

rıza

reşit

unicef

çocuk

cinsel ilişki

tecavüz

taciz

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UNICEF'e göre cinsel rüşt yaşının 11 olduğu Nijerya'dan sonra en düşük tutulduğu ülke konumundaki Filipinler'de tecavüz kurbanlarının çoğunluğunu oluşturan çocukları korumaya yönelik yasa çıkarıldı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kendisinin desteğiyle hazırlanan ve aralıkta Kongre'nin iki kanadından da geçen yasayı imzalayarak yürürlüğe soktu. Mağdurların yüzde 70'i çocukReşit olmayanları taciz ve tecavüzden korumaya yönelik yasayla cinsel rüşt (rıza) yaşı 12'den 16'ya çıkarıldı. UNICEF ile yerel STK Kadın Kaynakları Merkezi'nin 2015 tarihli ortak araştırmasına göre Filipinler'de tecavüz kurbanlarının yüzde 70'ini çocuklar oluşturuyor. Araştırmaya katılanlardan 13-17 yaş grubundakilerin 5'te 1'i cinsel şiddete uğradıklarını söyledi, 25'te biri çocukluk döneminde zorla cinsel ilişkiye sokulduklarını söyledi. 40 yıla kadar hapisle cezalandırılan ağır suç haline getirildiYeni yasa 16 yaş altındakilerle cinsel ilişkiye girmeyi en fazla 40 yıl hapisle cezalandıran ağır suç haline getiriyor. Ancak yaş farkı 3 yılı geçmedikçe ve rızaya dayalı olduğu sürece genç çiftler için istisnalar getiriyor. Genç aşıklar için istisnaBuna göre 16 yaş ve altındaki herhangi biriyle cinsel ilişkiye giren bir yetişkin, aralarındaki yaş farkı 3 yıl veya daha az olmadıkça ve cinselliğin rızaya dayalı olduğu ve ne taciz edici ne de istismar edici olduğu kanıtlanmadıkça, kanunen tecavüz etmiş sayılacak. Taraflardan birinin 13 yaşından küçük olması durumunda muafiyet uygulanmayacak. Genel memnuniyetle karşılandıFilipinler'de yoksul ve dışlananlara hukuki destek sağlayan Ulusal Halkın Avukatları Birliği'nin Sözcüsü Josalee Deinla, yasa için "Bu yasal gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor, reşit olmamış kızları tecavüz ve cinsel istismardan korumaya yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.Çoğunluğun koyu Katolik olduğu ülkede daha önce pek çok kez engellemelere takılan yasayı nihayet çıkaran milletvekilleri, "İleriye doğru atılmış büyük bir adım" görüşünü dile getirdi.UNICEF'in Filipinler şubesi çocuk koruma uzmanı Margarita Ardavilla, "Bu yasa, ister çevrimiçi ister yüz yüze başlasın, cinsel şiddetten çocuklarımızı korumak için çok iyi bir araç" değerlendirmesini yaptı. 'Yaş çıtası çok önemli'Ardavilla "Reşit olmayanlarla cinsel ilişkide tecavüz belirleyen net bir yaş çıtasının olması çok önemlidir. 1930 tarihli bir yasanın bu yaşı 12 ve altı olarak belirlemesi savunulamaz bir şeydi" dedi.Her gün 500 kız çocuğu doğum yapıyorUzun yıllar ABD'nin sömürgesi gibi yönetilmiş olan ve yoksulluk batağından bir türlü çıkamayan Fillipinler, son yıllarda çevrimiçi çocuk cinsel istismarının merkezlerinden biri haline geldi.Filipinler'in resmi verilerine göre her gün 10-19 yaş arası yaklaşık 500 kız çocuğu doğum yapıyor.

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