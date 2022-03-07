https://tr.sputniknews.com/20220307/futbolcular-mac-yaparken-soyunma-odasindan-para-ve-telefonlari-calindi--1054504057.html

Futbolcular maç yaparken soyunma odasından para ve telefonları çalındı

Futbolcular maç yaparken soyunma odasından para ve telefonları çalındı

Denizli'de 1. Amatör ligde Yatağanspor ile mücadele eden Çamelispor'un soyunma odasında hırsızlık olayı gerçekleşti. Müsabaka oynanırken soyunma odasının... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T19:54+0300

2022-03-07T19:54+0300

2022-03-07T19:55+0300

türkiye

maç

denizli

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054504142_0:65:1201:740_1920x0_80_0_0_b376096d8d8c346ee0b942d8f63e67ac.jpg

Denizli'de Doğan Demircioğlu Stadı'nda, Çamelispor ile Yatağanspor futbol takımları arasında oynanan müsabaka hırsızlık olayı gerçekleşti. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Çamelispor kafilesi, kapının kırık ve eşyalarının çevreye dağıtıldığını gördü.Yapılan incelemede Çamelisporlu futbolculara ait dört cep telefonu ile bir miktar paranın çalındığı belirlendi. Şikayet üzerine gelen polis ekipleri, kapıda parmak izi incelemesi yaptı. Polis, hırsızlık olayına karışın kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Denizli İl Temsilciliği de olayla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "Denizli 1. Amatör Ligi'nde Doğan Demircioğlu Stadında oynanan Çamelispor - Yatağanspor karşılaşması esnasında soyunma odasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce futbolcuların cep telefonu ve özel eşyalarının çalındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu tip olayların spor ve insanlık ruhuna yakışmadığını bir kez daha ifade edip, her iki takımlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Güvenlik güçlerimiz olay sonrası soruşturma başlatmış olup fail ya da faillerin en yakın zamanda yakalanacağına olan inancımızı ifade ediyoruz. Bugün yaşanan elim olayı kınıyor, bir daha böyle olayların yaşanmaması temenni ediyoruz" denildi

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maç, denizli, hırsızlık