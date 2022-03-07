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Instagram'da yeni özellik: Yorum gizleme geliyor
Instagram'da yeni özellik: Yorum gizleme geliyor
Instagram, internet kullanıcılarının çok uzun yıllar öncesinden bildiği bir özelliği sistemine entegre ediyor. Son olarak şirketin saldırgan yorumlara karşı da... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T12:41+0300
2022-03-07T12:50+0300
instagram
yaşam
özellik
yorum
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Sosyal medya platformu Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor. Sosyal medya platformları saldırgan içeriklere maruz kalabileceğimiz alanlardan.NTV’nin aktardığına göre, şirket bunun önüne geçebilmek için saldırgan yorumları gizle özelliğini geliştiriyor.Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak.Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek, başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşünülen bir kelime listesi de oluşturabilecek. Yani kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna kullanıcı karar verecek.
https://tr.sputniknews.com/20220302/instagramdan-videolar-icin-yeni-ozellik-17-dilde-otomatik-altyazi-1054379256.html
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instagram, özellik, yorum

Instagram'da yeni özellik: Yorum gizleme geliyor

12:41 07.03.2022 (güncellendi: 12:50 07.03.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVInstagram
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Abone olGoogle news
Instagram, internet kullanıcılarının çok uzun yıllar öncesinden bildiği bir özelliği sistemine entegre ediyor. Son olarak şirketin saldırgan yorumlara karşı da adım attığı öğrenildi.
Sosyal medya platformu Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor. Sosyal medya platformları saldırgan içeriklere maruz kalabileceğimiz alanlardan.
NTV’nin aktardığına göre, şirket bunun önüne geçebilmek için saldırgan yorumları gizle özelliğini geliştiriyor.
Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak.
Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek, başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşünülen bir kelime listesi de oluşturabilecek. Yani kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna kullanıcı karar verecek.
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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